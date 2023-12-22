Эксклюзив 22 декабря 2023, 14:20 Обещать — не значит жениться. Украина скорее развалится, чем вступит в ЕС Политолог Колчин: Украина скорее развалится, чем вступит в Евросоюз IMAGO / Christoph Hardt / Global Look Press

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Громогласные заявления европейских политиков о членстве Украины в ЕС — обычная поддержка ради поддержки. Структуры Евросоюза не готовы взвалить на себя столь проблемного нового участника, поэтому Киев продолжат кормить обещаниями, но в реальности ему не на что надеяться, заявил «360» политолог Петр Колчин.

Далее — прямая речь.

Почему Украина не войдет в ЕС

Евросоюз не готов к принятию Украины по тем же причинам, которые были в случае с Турцией. Украина — одно из крупнейших государств Европы, где раньше проживали 40 миллионов человек, но сейчас ее население меньше.

Интеграция Украины в европейские структуры будет крайне сложной, потому что придется доводить страну до определенных стандартов.

Евросоюз заточен на мелкие государства

В основном интеграция в ЕС заточена на маленькие государства, поэтому проще включить, например, прибалтийские страны. Несмотря на все громкие заявления в Брюсселе о членстве Украины в Евросоюзе, сами европейские структуры к этому не готовы.

Интеграция Украины просто ради интеграции может пошатнуть хлипкую структуру ЕС, который переживает не лучшие дни. Именно об этом говорил премьер-министр Венгрии Орбан.

По Украине примут такую же стратегию, как с Турцией: кормить обещаниями десятилетиями, но фактических действий не будет

Можно много и громко говорить о членстве Украины, но кейс Турции очень показателен. Она ни на дюйм не стала ближе к интеграции в пространство Европы.

Даже пошли процессы дезинтеграции, поскольку турки сами создают себе как народ, которому не нужна европейская бюрократия. В случае Украины это государство скорее развалится, чем сможет вступить в ЕС.

А вот кусочки распавшейся страны способны вступить в европейское пространство. Это маленькие фрагменты, которые ЕС поглотить гораздо проще.