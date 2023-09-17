Эксклюзив 17 сентября 2023, 14:36 Украина против православных храмов. Вызывайте экзорцистов Писатель Беседин: Украина в нападках на РПЦ не учла сильный отпор верующих РИА «Новости»

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На Украине предложили снести церкви, находящиеся в пользовании УПЦ. Автором инициативы стал депутат фракции «Голос» Вадим Васильчук. Писатель Платон Беседин в колонке для «360» заметил, что у безумных есть два пути — прятаться в углу или заражать своим безумием окружающих. Украинский парламентарий пошел по второму.

Далее — его прямая речь.

Если ты безумен, то у тебя есть два пути. Первый — забиться в угол и там прятаться, по возможности скрывая свое состояние. Путь второй — заразить окружающих безумием, чтобы им веселее жилось. Или печальнее. Но в любом случае сложнее. Вадим Васильчук из фракции «Голос» выбрал второй путь.

Партия «Голос», напомню, была создана Святославом Вакарчуком. Когда-то он пленял девушек, исполняя в составе группы «Океан Эльзы» тоскливые баллады о любви.

Группа, в общем-то, была неплохая. Правда, свои лучшие композиции в начале пути они нещадно плагиатировали с британцев из Oasis.

Потом Вакарчук сунулся в политику: на двух Майданах человек скакал, соответствующие заявления делал. И да, если начистоту, то, глядя на [Владимира] Зеленского, Святослав, пожалуй, всякий раз истерично восклицает: «На его месте должен быть я!» Но не сложилось.

Вот и Вадим Васильчук, раз уж мы о рок-музыке, внешне напоминает басиста из второразрядной панк-группы, выступающей на небольших площадках. Однако именно таков тип нового украинского политика, существующего в постмодернистской реальности, где шоу всегда должно продолжаться.

По факту Вадим являет собой уже классический пример ложного киевлянина, декларирующего бандеровские ценности и отравляющего столицу своим рагульским мышлением.

Фото: пресс-служба СБУ / Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

В этот раз Васильчук не нашел ничего лучше, чем избавиться от храмов УПЦ самым беспощадным способом. В Киевской областной раде находится проект, согласно которому можно будет сносить храмы, принадлежащие УПЦ. В сопроводительных документах сообщается, что сначала будет экспертиза соответствующей комиссии, а уже дальше — действия.

Проект решения — вынесу отдельной строкой — озаглавлен как «Об особенностях освобождения самовольно занятых и застроенных религиозными организациями (объединениями), управляющий центр которых (руководство) находится за границами Украине в государстве, которое признано таким, которое осуществило военную агрессию против Украины и/или временно оккупировало часть территории Украины, которые имеют канонические или молитвенные связи с религиозными организациями страны-агрессора, земельных участков коммунальной собственности громады города Киева».

Извините за эту долгую, утомительную формулировку, но она максимально подробно и точно свидетельствует, что данный проект направлен против УПЦ, сохраняющей даже минимальные контакты с Московским патриархатом.

РИА «Новости»

Все это звучит как безумие. Но разве то, что происходит на Украине, в принципе не есть безумие? Ведь и у сумасшествия есть своя структура, клиническое развитие.

Украинское государство, наставляемое западными кураторами, на протяжение 30 лет систематически уничтожало две основы — русский язык и православную веру. Это было выжигание и выкорчевывание всего того, что составляло суть подлинного украинского народа. И оно так раздражало украинских «реформаторов».

Процесс уничтожения шел как часть геноцида — культурного, а подчас и фактического — русского народа, в котором уничтожали и уничижали главное, переписывая сам его код, перепрошивая для создания новой нации.

Не рассчитали украинские бесюки, когда набросились на Киево-Печерскую лавру как на самый важный православный форпост, лишь одного — что отпор верующих Украины будет столь сильным.

Фото: пресс-служба СБУ / Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

Однако даже у самых крепких борцов должны быть свои укрепления — ими всегда оставались православные храмы. И логика киевского режима тут очевидна: если не удалось сломить верующих, то надо уничтожить места, где они собираются.

Конечно, поверить в то, что на Украине станут сносить храмы, казалось бы, невозможно. Однако события последних лет в стране, ставшей Черным Вигвамом, показывают, что любое мракобесие там возможно.