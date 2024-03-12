Мир 12 марта 2024, 19:14 Собаки лают, а караван идет. Украина попыталась поссорить Грузию и Россию Политолог Савченко: Грузия не будет выполнять требования Украины Демонстрация в поддержку Михаила Саакашвили в Лондоне, февраль 2023 года. Фото: Vuk Valcic / Global Look Press

Читать 360tv в

Похоже, Украина вошла во вкус требовать от всех стран исполнения ее воли. Теперь настала очередь Грузии: ей предписали оборвать авиасообщение с Россией и выпустить Михаила Саакашвили. Вот только грузины, как и поляки, словаки и другие народы, порядком устали от такого диктатора и не собираются выполнять его требований. Подробности выяснил «360».

Украина высказала требования к Грузии

Народный депутат Украины Давид Арахамия выставил Грузии условия для «нормализации отношений» между двумя странами. Во-первых, от грузин потребовали немедленно прервать авиасообщение с Россией, возобновленное в 2023 году. Во-вторых, Тбилиси призвали освободить из тюрьмы экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

Реклама

Грузинская сторона назвала такие требования очень печальными. Премьер-министр Ираклий Кобахидзе напомнил, что республика всегда поддерживала Украину и ее народ, причем не только на словах, «но и в конкретных действиях». Правда, что именно имеется в виду, политик не уточнил.

Ранее грузинские власти отмечали, что руководство Украины принимает решения, которые искусственно отдаляют «две дружественные страны» друг от друга. В этом грузины убедились во время поездки в Брюссель и Берлин совместно с украинской делегацией. Кроме того, летом прошлого года украинцы выдворили посла Грузии.

Михаил Саакашвили на форуме «Экономика без олигархов», Киеве, июнь 2021 года. Фото: Evgen Kotenko / Global Look Press

Соратники Саакашвили живут на Украине

Недавно Грузия обращалась к Украине с призывом выдать ей двух соратников Михаила Саакашвили: экс-генпрокурора, министра юстиции и госбезопасности Зураба Адеишвили, а также бывшего заместителя министра грузинского МВД Георгия Лорткипанидзе, сообщил Telegram-канал «Политика страны».

На родине их осудили по различным обвинениям, связанными с делом бывшего президента Грузии, который признан виновным в превышении служебных полномочий с применением насилия и использованием оружия. Но украинские власти проигнорировали запросы об экстрадиции.

Мало того, грузинские чиновники получили на Украине высокие государственные должности. Лорткипанидзе трудится в Службе контрразведки, а Адеишвили стал главой департамента международно-правового сотрудничества Офиса генпрокуратуры. По иронии судьбы в числе прочего он как раз рассматривает запросы на экстрадицию.

Россия слишком важна

Отношения Тбилиси и Киева переживают не лучшие времена, и улучшений пока не видно, рассказал «360» кандидат политических наук, доцент кафедры государственно-правовых дисциплин Смоленского государственного университета Евгений Савченко.

Это связано с прагматичной внешнеполитической позицией властей Грузии. Они явно не спешат поддерживать антироссийские санкции, поскольку это негативно скажется на экономике страны. Ведь Россия важна для экономики, и ее важность выросла в свете того, что Грузия — один из каналов параллельного импорта. Евгений Савченко

Политолог уточнил, что в 2022–2023 годах доля России в грузинском экспорте стабильно была больше 10%, составляя 642 и 657 миллионов долларов соответственно. В то время как доля Украины не превышала 1,7%, то есть около 100 миллионов долларов. И эта разница довольно существенна.

«Также следует отметить, что фактор туристов из России значим для Грузии: в 2023 году страну посетили более миллиона россиян», — напомнил Савченко.

Туристы у лавки сувениров в Мцхете. Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Заявления и даже требования украинской стороны о прекращении авиасообщения между Россией и Грузией и освобождении Саакашвили явно не способствуют налаживанию двусторонних отношений, подчеркнул политолог. Отпустить грузинского экс-президента — значит признать, что его зря посадили.

«Естественно, Тбилиси не пойдет на выполнение таких требований с целью нормализации отношений с Украиной, поскольку нынешнее правительство Грузии исходит из национальных интересов. Требования Украины заведомо нереализуемы и неприемлемы», — уточнил Савченко.

Депутат Верховной рады, лидер фракции «Слуга народа» готовится пройти проверку на полиграфе по делу о взятках. Фото: Sergei Chuzavkov / Global Look Press

Громкое заявление понадобилось Арахамии, чтобы напомнить о себе в медиаполе — попросту попиариться и по возможности оказать давление на Тбилиси. Но практических последствий его слова, конечно, не возымеют.

«В целом к любым заявлениям украинских политиков следует относиться как минимум с осторожностью, как максимум — не обращать внимания. Есть такой принцип: „собака лает, а караван идет“», — напомнил Савченко.