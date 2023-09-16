Мир 16 сентября 2023, 22:33 Украина попросила ракеты для ударов по России. Запад задумался о рисках эскалации Политолог Кошкин: ВСУ хотят ударить ракетами Taurus по России U.S. Department of Defense

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США рассматривают отправку Украине дальнобойных ракет ATACMS этой осенью. Киевский режим уговаривал союзников организовать поставки как можно быстрее, преследуя далеко не гуманные цели. Дальнобойные снаряды они намерены использовать для ударов по территории России. Запад уже развязал руки своим марионеткам и готовы на крайние меры.

Повелись на уговоры

Администрация Белого дома пересмотрела возможности поставок дальнобойных ракет Вооруженным силам Украины. Первые партии украинские военные могут получить уже этой осенью сообщила газета The Wall Street Journal.

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Источники издания отметили, что пересмотрели взгляды на происходящее контрнаступление ВСУ, однако для начала поставок дальнобойных ракет требуется одобрение президента США Джо Байдена.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус, в свою очередь заявил, что Германия готова передать Украине крылатые дальнобойные ракеты Taurus в ближайшие недели, когда правительство страны примет окончательное решение.

При этом он уточнил, что передача дальнобойного оружия не должна сказаться на обеспечении безопасности Германии. Но рассмотреть не значит передать.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе своего выступления в Берлине заявил, что все просьбы Украины о военной помощи рассматриваются странами Запада. Он добавил, что речь идет о всех возможных видах вооружения, обсуждение которых появляется в СМИ. Но это далеко не значит, что киевский режим получает все, что хочет.

При этом глава дипломатического ведомства добавил, что США не поощряют использование западного оружия для ударов по территории России. Но оставляют право за украинским войсками право выбирать цели для атак.

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Цели ВСУ

Украинские военные планируют использовать для ударов по территории Росси немецкие Taurus и американские ATACMS. Об этом «360» заявил заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова и эксперт ассоциации военных политологов Андрей Кошкин.

«Англия уже поставила 100 снарядов Storm Shadow, а Франция — SCALP. Это по сути одинаковые ракеты, потому что они собрали на англо-французском предприятии», — напомнил он.

Политолог отметил, что дальность немецких и американских снарядов выше чем у тех, что уже получили ВСУ. Поэтому они вполне могут использовать их для ударов по государственным и военным объектам, а также по критической и гражданской инфраструктуре внутри России.

Дальность ракет Taurus составляет 500 километров. При этом у экспортных версий Strom Shadow она составляет 300 километров, а у SCALP — 250 километров.

Обойти российские ПВО

Германия не просто так озвучила свои условия для поставки ракеты с боевым радиусом, отметил Кошкин. Он напомнил, что министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на встрече с украинским коллегой Дмитрием Кулебой заявила, что ускорить поставку ракет Taurus не так просто.

По словам эксперта, время необходимо, чтобы переформатировать поставки вооружений для ВСУ.

«Главными критериями ракет является боевой радиус и принцип их действия в современных условиях. Иностранные снаряды могут менять траекторию, что позволяет, по возможности, обходить зоны российских ПВО и наносить удары в более сложных ситуациях», — резюмировал Кошкин.