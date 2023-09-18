Мир 18 сентября 2023, 10:30 Украина подаст иск против трех стран из-за продления зернового эмбарго Качка: Украина подаст иск к Венгрии и еще 2 странам из-за эмбарго по зерну

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Украина 18 сентября подаст иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) против Польши, Венгрии и Словакии. Причиной стал запрет на ввоз украинского зерна после 15 сентября в эти страны, несмотря на решение Еврокомиссии (ЕК). Такое заявление сделал замминистра экономики и торговый представитель Украины Тарас Качка в интервью для газеты Politico.

Он назвал действия трех государств юридически неправомерными. Качка напомнил, что Еврокомиссия в течение многих лет являлась посредником в торговых переговорах для всего Евросоюза. Украина привыкла работать по этой системе.

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«Системный подход Будапешта и Варшавы по игнорированию позиции институтов ЕС в торговой политике, я думаю, будет проблемой для ЕС в целом, потому что там нет единства», — отметил заместитель украинского министра по экономике.

Он подчеркнул, что Украина вынуждена будет отреагировать на действия Польши и ввести запрет на импорт фруктов и овощей из этой страны. Действия Венгрии Качка охарактеризовал как «политическое заявление» о блокировании торговли с постсоветской республикой и «игнорирование» Европейского союза.

Весной 2023 года Румыния, Болгария, Польша, Венгрия и Словакия запретили покупку зерна и других видов сельскохозяйственной продукции с Украины. Позже эти меры руководство государств отметило в обмен на решение Еврокомиссии установить до 15 сентября эмбарго на поставки с украинской территории четырех видов масличных и зерновых культур. Речь шла о кукурузе, пшенице, семенах подсолнечника и рапсе. Пять стран позже требовали продлить запрет хотя бы до конца года, но ЕК отказалась. Тогда Польша, Венгрия и Словакия пролонгировали эмбарго на национальном уровне.