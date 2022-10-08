Российско-украинские отношения: кто взорвал грузовик на Крымском мосту, как ответит Россия | 360°

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Россию призвали ответить за убийство Дугиной, обстрелы Белгорода и взрыв на Крымском мосту

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Украинские власти своими действиями провоцируют Россию на ответный удар. Автор Telegram-канала «Голос Мордора» специально для «360» поразмышлял над действиями украинского руководства и призвал РФ ответить на участившиеся провокации.

Далее — прямая речь.

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Украина сейчас действует как хулиган-подросток, провоцирующий терпеливого взрослого человека. Наносит удары, достаточно болезненные, один за одним, отбегает и смотрит на реакцию.

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А за углом стоят здоровые жлобы, которые этого подростка подначивают. Жлобы прекрасно понимают, что в итоге кранты будут именно этому хулигану-подростку, а с ними вообще ничего не случится.

И проблема только в том, что взрослый человек уж как-то слишком, до неприличия терпеливый. Я вот не знаю — недостаток это или же достоинство, но склоняюсь к первому. Обстрелы Белгородской области, удары по Крыму, убийство Даши Дугиной, потоки крови на асфальте в Донецке, наступление на Харьковском направлении и наконец — джихад-мобиль на Крымском мосту. Починить можно, конечно, особенно очень важную железнодорожную часть, но это очень болезненный удар и не только. Это еще и плевок. Прямо в лицо. Информационная составляющая в этой перемоге куда важнее и значимее, чем физические последствия.

Просто представьте, что сейчас творится в ЦИПСО. Да и вы сами все это видите в комментариях к публикациям на разных каналах. Там тоже готовились, и сейчас в информационное пространство брошены абсолютно все силы, какие только возможно.

Хулиган-подросток чувствует свою безнаказанность, а жлобы за углом довольно ржут. Они вообще в удивлении, они-то с самого начала ждали совсем другого. Ждали, что человек вообще не будет терпеливым и отметелит подростка сразу. Что Украина погрузится во тьму, что будут разрушены даже военкоматы с базами данных, чтобы затруднить мобилизацию, что будут уничтожены транспортные узлы, как автомобильные, так и железнодорожные, чтобы ни одна единица боевой техники не смогла без проблем передвигаться по территории.

Но взрослый человек оказался жалостливым и терпеливым. Он все еще ждет, хотя ждать уже нечего. Гнев терпеливого человека бывает страшен и разрушителен.

Только вот где он, этот гнев?

Россия

Запад

Украина

Специальная военная операция РФ на Украине

Взрыв на Крымском мосту

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