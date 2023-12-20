Мир 20 декабря 2023, 19:54 «Кровавый» и «имперский». Украина объявила войну Деду Морозу Политолог Самонкин: Украине пытаются встроить чуждый ей код чужой цивилизации Телеканал «360»

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Деда Мороза и Снегурочку отменили на Украине. Им на замену придет святой Николай, который раньше мирно сосуществовал со снежным дедом и его внучкой. Но украинцы уверены, что лишь полностью запретив все советское прошлое и российскую культуру, их страна расцветет и воспрянет.

Деда Мороза отменили на Украине

Украина в этом году решила окончательно отменить Деда Мороза и Снегурочку. Традиционных спутников Нового года заменили Николаем Чудотворцем. Это один из самых починяемых святых, он считается добрым другом маленьких детей и помощником взрослых.

Раньше все они отлично соседствовали, а детвора писала письма с пожеланиями подарков. Чудотворец 19 декабря приносил сладости под подушку, а Дед Мороз оставлял игрушки под наряженной елкой в новогоднюю ночь.

Теперь даже день празднования святого «переехал» на 6 декабря и отмечается по новоюлианскому календарю. Случайно или нарочно, но именно на эту дату приходится и день Вооруженных сил Украины.

Война против Деда Мороза

Попытки отменить Деда Мороза на Украине предпринимали более десяти лет назад. Украинская пресса в декабре 2012-го писала, как националисты повесили на мосту в центре Киева чучела главного новогоднего волшебника и Снегурочки с надписью «Они хотели заменить нам Святого Николая».

После 2014 года изгнание Деда Мороза стало уже инициативой властей. Поначалу ограничивались рекомендациями, но с каждым годом они все больше уходили в приказной тон. Появлялись эпитеты: «кровавый», «имперский», «советский пережиток» и даже «символ тоталитаризма».

Почтовая марка ко Дню святого Николая, 2006 год / Викимедиа

Вот что писали украинские пропагандисты в 2020 году:

«Дед Мороз, как настоящий представитель советской власти, радовал подарками только послушных мальчиков и девочек. Ведь послушание было основной чертой советского человека. Зато символическая фигура Святого Николая в Украине — несокрушимой веры, справедливости, силы духа — была принудительно стерта российскими властями».

Не стоит искать логики в тексте. Главный посыл там специально набран жирным шрифтом: «Время возвращаться к европейской традиции — она наша». А кто против, тот сепаратист, русский шпион и рептилоид.

«Революционная» елка на Майдане Незалежности, декабрь 2013 года / Викимедиа

Украина перечеркивает свою историю

Интересно, что идея первого советского праздника Нового года пришла именно с Украины. После Октябрьской революции новогодние и рождественские торжества отменили. Но накануне нового, 1936 года один из самых видных партийных деятелей УССР Павел Постышев предложил вернуть праздник.

Он напомнил, что до революции елка была только у богатых. Зато в СССР все равны, поэтому советские дети имеют на нее право. Статью опубликовали в «Правде» 28 декабря, за три дня в СССР успели подготовить праздник.

Все дети получили подарки со сладостями. Самая первая советская елка зажглась в Харькове.

Павел Постышев и дружеский шарж на него карикатуриста Бориса Ефимова / Викимедиа

Дед Мороз, Снегурочка и мальчик Новый год — преемник года уходящего — стали главными героями праздника. Они не только дарили подарки, но и напоминали детворе, как важно хорошо учиться, быть честными, смелыми и трудолюбивыми. А во время войны главный новогодний волшебник отважно бил фашистскую нечисть.

Сегодня Постышев для украинцев — враг. По официальной версии, он был главным организатором пресловутого Голодомора, а также «лоббистом широкого празднования гражданского Нового года и внедрения в празднование так называемой новогодней елки, которая стала непременным атрибутом коммунистических новогодних праздников».

Праздник мракобесия

С одной стороны, нет ничего плохого в том, что христианские святые на Украине становятся символами праздников, отметил в разговоре с «360» председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт и участник Изборского клуба Юрий Самонкин.

Но сейчас в украинском государстве активно доминирует ненависть ко всему русскому, к людям других религиозных конфессий. Украине дали ложный западно-европейский путь, встраивают в код чужой цивилизации, к которому она исторически никогда не имела никакого отношения. Юрий Самонкин

Все это приводит к тому, что чужой элемент, как вирус, начинает разрушать страну изнутри, уточнил политолог. Начинаются хаос, экономические и политические кризисы, гражданские конфликты, неонацизм и так далее. Вот такая цена попытки отказаться от всего русского.

«То, что Дед Мороза и Снегурочка теперь не присутствуют в украинской культуре, кажется очень странным любому человеку на постсоветском пространстве, ведь эти персонажи — неотъемлемая часть Нового года и его символы», — напомнил Самонкин.

Установка елки в Киеве, 5 декабря 2023 года / Oleksii Chumachenko / Keystone Press Agency / Global Look Press

Сегодня власти Украины предпочитают все это забыть и вычеркнуть из жизни своей страны. Уже разрушили практически все памятники советской культуры, которые объединяли русских и украинцев. К этому же безумию относится перенос праздничных дат.

Россияне помнят свою историю и не отказываются от нее. Несмотря на все перемены и цифровые технологии, мы до сих пор празднуем старый Новый год. А украинцы стали жертвой геополитической вакханалии, политики отмены всего русского и противопоставления себя русской цивилизации. Юрий Самонкин

Украинское государство погибло, причем исключительно по собственной вине, констатировал собеседник «360». Народ этой страны оказался порабощен маргинальной кастой неонацистов и разномастных сектантов, которые устроили нескончаемый праздник мракобесия.