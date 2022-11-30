Эксклюзив 30 ноября 2022, 16:15 Украина не заслужила пристального внимания Запада Политолог Маркелов заявил, что Украина не заслужила внимания со стороны Запада Unsplash

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Власти США сообщили о намерениях добиться укреплений позиций Киева перед переговорами с Москвой. Такое заявление американцы сделали прежде всего для себя, ведь современная Украина — пустое место в геополитике, рассказал «360» политический советник, гендиректор коммуникационного агентства «МаркеловГрупп» Сергей Маркелов.

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Далее — прямая речь.

Нулевая сила

С первого дня любого конфликта все начинают думать, когда это все закончится. Это норма. Сейчас американские мозговые центры понимают, что, сколько бы они ни накачивали Украину, сила ее позиции для России абсолютно нулевая.

Американцы стараются придерживаться знаменитой формулы win-win, когда обе стороны договорятся и выиграют от этого. Однако она давно не действует. На самом деле мир сказал, что нет таких формул, это все иллюзия, продажи, маркетинг, в том числе политика. Переговоры заканчиваются — одна сторона выигрывает, другая проигрывает.

Другой уровень работы

По сути, американцы прекрасно понимают, что все разговоры будут вестись именно с ними. В данном случае они хотят обсуждать вопрос не усиления позиций Украины в диалоге с Россией, а усиление собственных в рамках дополнительных угроз через Москву и Киев. Вот о чем идет речь.

Очевидно, что разговоры идут все дальше и дальше от реальных дел на земле, объем помощи сокращается, поскольку те вещи, которые США обещали вначале, уже все выгребли, те, которые еще не забрали из американской оборонки, уже являются угрозой критического запаса для самых Соединенных Штатов. Мало ли что там с Мексики или Кубы прилетит, защищаться нечем.

Соответственно, тяжелого вооружения нет, потому что Россия уже однозначно сказала и Китай ее поддержал: если начнется тяжелое наступление — танки «Леопард» и прочее, там сразу пойдет другой уровень работы. Все Starlink слетят над Украиной от наших военных спутников, и тогда начнется «совсем другая свадьба»

Украина не заслужила чрезмерного внимания

Американцы на уровне слов говорят о необходимости усиливать переговорную позицию Украины. А что она собой сегодня представляет? Экономики ноль, банкротство с миллиардными долгами, социалки ноль, каждый четвертый гражданин выехал и по миру болтается как таракан, работы ноль, света нет.

Другими словами, американцы понимают ошибку, которую они регулярно совершают в силу своих геополитических интересов — что они подбадривают Украину и пытаются сделать ее таким политическим субъектом, но не выходит. Поэтому генералы и все эти политики заявляют: «Мы усиливаем дополнительными опциями», а на самом деле что это? Слова? Да, они говорят, что хотят видеть Украину в НАТО и так далее.

Все, что там сейчас происходит, будет продолжаться, потому что главный тезис, который прокачивается всеми сторонами, и Россией, и США, — то, что Украины сегодня стало слишком много в политике, она того не заслуживает

В мире сегодня идет 30-40 конфликтов, там все тихо-спокойно договариваются. Кто такая Украина с точки зрения мировой геополитики? Как игрок она полный ноль. Потому американцы делают такие заявления не об Украине и не для нее, а для себя.