Украина и НАТО: почему Запад не примет Украину | 360°

Мир 23 сентября 2022, 16:15 Поделиться Telegram

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Viber НАТО заигрывал с Украиной, а в итоге привел к развалу. Она нужна была лишь для противостояния с Россией Политолог Донцов: НАТО нужно было подбодрить украинцев и отправить на убой РИА «Новости»

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Бывший спецпомощник экс-президента США Рональда Рейгана Дуг Бэндоу заявил, что Вашингтон не должен пускать Украину в НАТО «в какой бы то ни было» форме, поскольку это станет бременем для американского народа.

Альянс долгое время заигрывал с Киевом, чтобы тот открыто шел на конфликт с Москвой, ощущая поддержку от Запада. Для простых американцев же новый член блока станет «оборонным иждивенцем», ведь руководство страны будет тратить на него бюджетные деньги.

Ложные надежды

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Бэндоу напомнил, что после конфликта в Южной Осетии в 2008 году Соединенные Штаты хотели, чтобы Украина и Грузия стали членами НАТО. Однако европейцы не были готовы окончательно одобрить заявки, а западные чиновники лгали, когда говорили о принятии этих двух стран, так как вряд ли пошли бы на их защиту.

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«Ни Грузия, ни Украина не были жизненно важны для обороны Америки или Европы», — подчеркнул Бэндоу.

Источник фото: РИА «Новости» / Алексей Витвицкий

По его словам, российская спецоперация лишь подтвердила нечестность Запада в его обещаниях Украине. Члены Североатлантического альянса признали, что столкновение Москвы и Киева не в их интересах.

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Сам же американский народ не поддерживает членство Украины и не хочет участвовать в ненужных конфликтах. Власти США должны заботиться о своем населении, а не о других странах.

Заигрывание с другими государствами

В 2014 году Верховная рада отказалась от внеблокового статуса, а в феврале 2019-го Украина поменяла конституцию и закрепила курс на вступление в Евросоюз и Североатлантический альянс.

В Грузии за вхождение в НАТО выступали бывший президент Эдуард Шеварнадзе и его преемник Михаил Саакашвили. В конституцию страны тоже внесли поправку о вступлении в ЕС и военный-политический блок. Однако нынешний премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили заявил, что членство в НАТО зависит и от консенсуса между всеми странами, входящими в организацию.

Альянс долгое время заигрывал с Украиной, чтобы ее руководство более остро и активно шло на конфликт с Россией. Политолог Никита Донцов объяснил «360», что киевские власти чувствовали поддержку, вели себя несдержанно, но не рассчитали силы.

Публичные заявления о вступлении Украины в НАТО — пустые обещания. Им нужно было подбодрить украинских партнеров, которых отправляли на убой Никита Донцов.

Вступление Украины и Грузии в Альянс в будущем вряд ли станет возможным, считает эксперт. Он напомнил, что, согласно уставу организации, страна должна решить территориальный вопрос, прежде чем стать полноправным членом.

«Сейчас, судя по всему, четыре бывших украинских региона будут российскими, а Польша может сформулировать свои намерения относительно Западной Украины. У Грузии же сразу два территориальных вопроса», — подчеркнул собеседник «360».

Запад отдал Украину на растерзание

Председатель коллегии АНО «Центр исследований и развития евразийства» Юрий Самонкин отметил в беседе с «360», что Штаты тратят огромное количество бюджетных денег на строительство военных баз по всему миру, а налоги граждан идут не на социальное развитие, а на поддержку авантюр НАТО, финансирование НКО и институтов «мягкой силы». Все это не нравится жителям страны.

Что касается обещаний Украине и Грузии, то тут, по мнению Самонкина, речь шла о желании США сделать из этих двух стран «антироссийский плацдарм».

«Говорить о том, что они вскоре вступят в НАТО, некорректно, ведь от их собственного суверенитета практически ничего не останется. Украина окончательно развалилась на части. <…> Давая ложные обещания, коллективный Запад не то что не помог интегрироваться в большую североатлантическую семью, а, наоборот, уничтожил суверенитет, экономику и конкурентоспособность, которые достались Украине после распада Советского Союза. И отдал на растерзание внешним факторам. Украинский кризис покажет, что такая политика Запада крайне неугодна», — добавил эксперт.

В результате, к примеру, Казахстан и Таджикистан, видя происходящее, никогда не пойдут по прозападному пути развития. Они уже поймут, что такое НАТО, подытожил Самонкин.

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