Мир 06 августа 2023, 15:30 Украина не требовала реализации «формулы мира» на встрече в Саудовской Аравии WSJ: Украина не требовала от участников встречи в Джидде реализации своего мирного плана РИА «Новости»

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Подготовленная президентом Украины Владимиром Зеленским «формула мира» оказалась не главной темой на переговорах представителей ряда стран в Саудовской Аравии. Кроме того, делегация киевского режима не настаивала на реализации своей инициативы. Об этом со ссылкой на высокопоставленных европейских и американских чиновников сообщила газета The Wall Street Journal.

По словам собеседников журналистов, участники саммита в Джидде не требовали от Украины отказаться от своего мирного плана. Этот вопрос передали для обсуждения в посольства государств в Киеве.

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Принимавший участие в переговорах Китай выступил со своим мирным планом, а также предложил обсудить красные линии российской стороны. Против предложения КНР, предусматривающего заморозку конфликта, выступили европейские страны. Они отметили, что такой шаг приведет к усилению контроля России над территориями.

Возглавлявший делегацию главный переговорщик Китая Ли Хуэй долго общался с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном и заместителем госсекретаря Викторией Нуланд.

Дипломаты отказались раскрыть подробности беседы, но отметили, что присутствие китайской делегации оказалось необычайно важным и хорошим знаком.

«Нам очень повезло, что на встрече были китайцы», — заявил один из американских чиновников.

По итогам встречи участники договорились о проведении более детальной работы по минимизации глобальных последствий боевых действий. Кроме того, большинство стран-участниц, включая Китай, выразили готовность к новой встрече в ближайшие недели в таком же формате.

Ранее итальянская газета Corriere della sera сообщила, что приехавшие в Саудовскую Аравию страны договорились о создании рабочих групп по обсуждению «формулы мира» Зеленского. Они согласились на то, что целостность и суверенитет страны должны лежать в основе любого мирного соглашения.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков перед началом саммита в Джидде отмечал, что Россия намерена внимательно следить за встречей. Он добавил, что страна всегда положительно оценивала любые попытки помощи для организации мирного урегулирования.