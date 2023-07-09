Мир 09 июля 2023, 14:40 Украина нацелилась на атомные реакторы России. Сделка с Болгарией по АЭС «Белене» пока под вопросом Эксперт по энергетике Митрахович: для развития АЭС у Украины нет ни денег, ни технологий РИА «Новости»

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Болгария начала переговоры с Украиной о продаже двух российских атомных реакторов с недостроенной станции «Белене». Работу над этим объектом начали еще в 1987 году, но дважды останавливали, а в итоге так и не закончили. Реакторы для болгарской станции поставил «Атомстройэкспорт», входящий в Росатом. После очередной заморозки проекта компания судилась с болгарскими властями, но добилась только компенсации ущерба. Пока переговоры с Украиной о передаче российских реакторов находятся на начальном этапе, и перспективы выглядят зыбкими.

Болгарский долгострой

Атомную электростанцию «Белене» в Болгарии начали возводить еще советские специалисты. Планировалось, что она заменит собой станцию «Козлодуй», построенную еще в 1960-е годы. Но после распада Советского Союза и утраты финансирования проект заморозили на стадии котлована.

Вернулись к нему только в 2006 году, когда Национальная электроэнергетическая компания Болгария (NEC) подписала контракт с Росатомом о новом строительстве «Белене». Спустя три года работы заморозили, а в марте 2012 года Болгария объявила о выходе из проекта.

К этому времени входящий в российскую госкорпорацию «Атомстройэкспорт» уже изготовил оборудование. Для компенсации ущерба компания подала иск на один миллиард евро в Арбитражный суд при Международной палате Женевы.

Требование удовлетворили, но не полностью. Болгарские власти обязали выплатить российской компании 620 миллионов евро. На получение выплат ушли еще четыре года. Только в конце декабря 2016 года Росатом подтвердил, что получил деньги.

В 2018 году занимавший пост правительства Болгарии Бойко Борисов объявил о возобновлении проекта АЭС «Белене». Но подрядчика он пообещал искать через конкурсные процедуры. Тогда же генеральный директор Росатома Кирилл Комаров объявил, что госкорпорация выставила свою кандидатуру для участия в тендере. Но его так и не провели из-за начавшейся пандемии.

РИА «Новости»

Реакторы на продажу

О начале переговоров Болгарии и Украины о продаже российских реакторов с АЭС «Белене» сообщила газета The Wall Street Journal. Осведомленные источники заявили, что подготовку к переговорам правительство вело в тайне от парламента, где сильны пророссийские настроения. Первое обсуждение вопроса продажи прошло во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Софию.

По официальным данным, украинский лидер подписал меморандум с премьер-министром Болгарии Николаем Данковым о сотрудничестве в энергетической сфере.

По словам источников американского издания, стороны также обсудили продажу реакторов «Белене» украинскому «Энергоатому» за 600 миллионов евро.

По их словам, обсуждали два способа оплаты: за счет финансовой помощи США (этот вопрос сейчас обсуждают болгарские и американские чиновники) или предоставления NEC миноритарной доли в Хмельницкой АЭС, где компания Westinghouse Electric Company возводит два новых энергоблока.

Премьер-министр Болгарии Николай Денков в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с Зеленским подтвердил предложение о сделке. Но при этом отметил, что это только начало обсуждения.

«Есть очень много технических параметров — финансовых, экономических, — которые требуется обсудить», — заявил глава правительства.

Опрошенные американским изданием эксперты указали, что весной Украина возобновила экспорт электроэнергии в Европу, нарушенный после начала специальной военной операции. Новые мощности позволят увеличить поставки, а сотрудничество с Болгарией в энергетической сфере сделает Украину важным игроком этого рынка Европы.

РИА «Новости»

Абстрактные планы Украины

Объявленные Болгарией планы о продаже Украине российских атомных реакторов пока не более чем слова. Поэтому о завершении сделки говорить рано. Тем более что во время боевых действий строительством атомных объектов заниматься никто не будет. Об этом в беседе с «360» заявил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и преподаватель Финансового университета при Правительстве России Станислав Митрахович.

На перспективу можно много чего обещать, но, когда дело дойдет до практики, там уже начнется обсуждение о продаже. Это же не просто перевезти какой-то контейнер. Это большая ежедневная организационная, техническая работа. Поэтому я бы не ожидал, что Украина построит в ближайшее время какие-то новые атомные объекты. Станислав Митрахович эксперт по энергетике

Эксперт подчеркнул, что власти Украины в период проведения специальной военной операции продолжают выстраивать дальнейшие стратегии развития страны на ближайшие десятилетия.

«Пока все эти планы максимально абстрактны. Если мы не знаем, что будет происходить через месяц, полгода, то сложно строить планы на то, что будет происходить в 2030-е. Но Украина рисует себя энергетическим хабом, источником энергии», — рассказал Митрахович.

Он отметил, что власти Украины представляют себе новые атомные станции, которые начнут производство электричества для поставок в Европу. Но пока это все только планы на очень долгую перспективу.

Новых атомных блоков на Украине не строили уже давно. Все АЭС достались стране после распада Советского Союза, но некоторые требовали небольшой доработки. Полномасштабных проектов в сфере атомной энергетики Украина со времени обретения независимости не создавала.

Было только хранилище отработанного топлива со станций, которым занималась американская компания Holtec. Вот, собственно, и все. Собственной технологии у Украины нет. Они полностью зависят от тех сегментов атомной промышленности, которые работали в России и действовали до распада Советского Союза. Станислав Митрахович

Митрахович напомнил, что Зеленский несколько лет назад ездил в США, где подписал договор о строительстве атомных реакторов с компанией Westinghouse Electric. Но ни по деньгам, ни по срокам договоренностей не было.

Поэтому единственное, на что может рассчитывать Украина, — это получение финансирования и технологий от Запада. Никаких гарантий, что это произойдет, нет. Тем более что страна построила планы на десятки лет вперед, когда, возможно, атомная энергетика уйдет в прошлое.