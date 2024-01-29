Мир 29 января 2024, 15:52 Украина на блюде. Откусят ли Румыния и Венгрия лакомые куски? Политолог Богачева: целостность Украины зависит от ее спонсоров Фото: Serhiy Hudak / Global Look Press

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Соседи Украины, словно родственники у одра умирающего, ждут дележа наследства. Румыния и Венгрия не скрывают, что после разгрома аннексируют себе приграничные регионы. Взяли бы и сейчас, но боятся реакции НАТО и Евросоюза.

Раздел Украины венграми и румынами

Румынский правый политик Клаудиу Тырзиу заявил, что его страна не собирается отказываться от претензий на земли Западной Украины. Ради них государство в Юго-Восточной Европе готово пожертвовать не только членством в НАТО, но и пойти на сближение с Россией, сообщил Inliniedreapta.net.

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Аналогичные претензии озвучил венгерский политик и журналист Ласло Тороцкаи: в случае поражения ВСУ Венгрия хочет получить Закарпатье. Тем более что эта территория должна иметь статус автономии, но украинские власти более 30 лет игнорируют это. Об этом Тороцкаи заявил РИА «Новости».

По его словам, Украину уже полностью купил крупнейший в мире инвестиционный фонд BlackRock, имеющий в своем распоряжении более 10 триллионов долларов. Конфликт с Россией, который инициировали «международные финансисты», разрушит Европу и отправит экономику континента на дно, процитировало политика издание Index.

Претензии Румынии и Венгрии

Надежды Румынии получить кусок Украины не новость. Весной прошлого года румынский сенатор Диана Шошоаке внесла в парламент проект закона «Об изменении закона 129/1997 о ратификации Договора об отношениях добрососедства и сотрудничества между Румынией и Украиной».

Инициатива предусматривала разрыв указанного договора и дальнейшую аннексию Румынией «исторических территорий, которые ей принадлежали»: Северной Буковины, края Герца, Буджака (Кагула, Болграда, Измаила), Марморощины и острова Змеиный. В ответ данные политика внесли на сайт «Миротворец».

Диана Шошоаке на демонстрации в Яссах. Фото: Lutcanu Iuliana / Global Look Press

Нельзя сказать, чтобы Шошоаке это испугало: во время визита украинского президента Владимира Зеленского в Румынию осенью 2023 года она показала ему карту Великой Румынии, потребовав вернуть земли, и обвинила гостя в нарушении прав соотечественников на Украине и откровенном национализме.

Венгрия тоже никогда не скрывала своих притязаний. Еще за четыре года до начала российской спецоперации она раздавала венгерские паспорта (а соответственно, и гражданство) всем желающим жителям приграничных территорий Закарпатья. Тогда украинские власти заявили, что это делается в интересах Москвы.

Кстати, отставной офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер ранее заявлял, что Украину давно пора разделить: отдать Западную Украину Польше, а остальное — России. Это, по мнению американца, было бы самым разумным вариантом урегулирования конфликта.

НАТО и ЕС не дадут соседям напасть на Украину

Политический советник Сергей Маркелов в разговоре с «360» заявил, что в нынешнюю эпоху «все против всех» и каждый использует СВО для своей выгоды. И земли ослабленной Украины представляются лакомым куском для ее соседей. К тому же история появления ее государственных границ — тема запутанная и щекотливая.

Одним из ключевых факторов сегодня, конечно, выступают территории. Израиль, Палестина, Тайвань, Китай, Пакистан — везде проблемы с территориальностью, это базовый источник конфликта: претензии, кто, как и где расположил пограничные столбы. Сергей Маркелов

Пока неясно, будут ли последствия у громких заявлений румынских и венгерских политиков. Но это определенно некое намерение, попытка вбросить в народ тему возвращения исторических земель. С внутриполитической точки зрения любой страны это неплохой шаг, отметил политолог.

«Однако в 90% случаев это, конечно, никуда не зайдет. Говорить о том, что, например, Румыния, Венгрия вдруг проснутся и начнут какую-то вооруженную историю возвращения своих земель, которые сейчас являются украинскими, не придется. Им не дадут это сделать ни НАТО, ни Евросоюз», — пояснил Маркелов.

Будущее Украины зависит от ее партнеров

Политолог Анна Богачева напомнила, что украинский кризис стал плацдармом для спекуляций политиков разных уровней. В ситуации, когда единая позиция Европы по поводу поддержки Украины явно пошатнулась, можно наблюдать рост числа таких высказываний в информационном поле.

Какие цели преследуют политики? Во-первых, это собственная цитируемость и поддержка от тех слоев населения, которые критически относятся к помощи Украине. Во-вторых, такие громкие заявления часто служат предметом манипуляций и оценки реакции общества на острые темы. Анна Богачева

Кроме того, вбросы могут смещать фокус общества с других острых тем, добавила политолог в разговоре с «360». Но будущее Украины и ее территорий во многом зависит не от тех стран ЕС, которые претендуют на отдельные территории, а от тех, которые финансируют Киев и поддерживают ВСУ.

«У Украины на сегодня довольно шаткая ситуация и в вопросе сохранения своих границ, и в вопросе своего государственного устройства. Говорить о том, что после окончания СВО эту страну ждет череда референдумов о присоединении к другим странам, пока рано, но исключать такую возможность нельзя», — резюмировала Богачева.