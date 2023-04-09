Эксклюзив 09 апреля 2023, 23:54 Украина могла бы «сидеть на двух стульях». Но Западу не нужен «мостик» с Россией «Голос Мордора»: Запад мечтает «схарчевать» Россию, мостик «Финляндия» ему не нужен РИА «Новости»

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Финляндия долгое время считалась «мостиком» между Россией и Западом, но после вступления в НАТО утратила этот статус. Автор Telegram-канала «Голос Мордора» специально для Telegram-канала «360» рассказал, что этот «мостик» оказался не нужен, потому что Запад мечтает «схарчевать» Россию, а не дружить с ней.

Далее — прямая речь.

Ненужный «мостик» между Москвой и Западом

Прочитал тут одну интересную мысль, что вступление Финляндии в НАТО — крупнейшая геополитическая ошибка в истории этой страны. Так она навсегда потеряла уникальный шанс, полученный в свое время, стать неким мостиком между Москвой и Западом, что приносило Финляндии колоссальную выгоду.

Категорически не согласен. И не с тем, что финны очень сильно ошиблись, а с тем, что такой мост нужен коллективному Западу. Не нужен, потому Запад, по крайней мере те, кто там играет в идеологию и геополитику, никогда не рассматривали Россию как партнера. Россия видится им исключительно в виде жирной добычи. А мостик «Финляндия» успешно работал длительное время только потому, что СССР был слишком сильным, чтобы на него охотиться, а насчет уже независимой России западные демиурги думали, что сама развалится и даже охотиться не придется. Добыча сама придет к охотнику в руки.

Украина могла бы «сидеть на двух стульях»

Кстати, Финляндия далеко не единственный такой мостик. Кандидатов в «мосты» было очень много. В первую очередь — новые страны Балтии и Украина. Там перспективы в этом плане были даже куда круче, чем у Финляндии. В той же Латвии можно было вообще в ус не дуть и прекрасно жить только за счет удачного географического положения, путей сообщения и торговли между Россией и Западом. Развалили промышленность? Да при таком раскладе она им вообще была бы не нужна. Все северные торговые потоки шли бы через ту же Латвию, и с них сливочным маслом мазало бы хлеб латвийцам. Да таким жирным слоем, что и запасы могли бы делать.

Украина в еще более выгодном положении. Там промышленность, которая была во многом завязана на Россию. Уникальная ситуация, которая позволяла Украине дружить одновременно и с Западом, причем в засос, с соблюдением всех этих новых европейских ценностей, но при этом сохранять хорошие отношения и с Россией. Сидеть на двух стульях фантастика? Да ладно, увольте. Было бы даже очень комфортно.

Но правда в том, что Западу не нужны были эти мостики ни в каком виде. Не собирался он с Россией сосуществовать, партнерствовать, а собирался ее схарчевать. С потрохами. Именно поэтому в той же Латвии, когда концепция «мостика» начинает успешно работать и приносить жирные дивиденды, местные политики внезапно меняются на беглых латышей из Канады и США, у которых ненависть к России в крови. Ну, а про то, как против России накручивали Украину — вы и сами все прекрасно знаете.

О каких тогда мостиках идет речь? А то, что Финляндии долгое время удавалось держать такой статус — это аномалия, а не норма. А вот теперь все пришло к нормальному состоянию.