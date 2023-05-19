Эксклюзив 19 мая 2023, 18:18 Украина как антиутопия. Теперь и топонимически Писатель Беседин: антиутопия окончательно закрепилась на Украине Киев, улица Грушевского, январь 2014 года / Викимедиа

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В Киеве по программе «декоммунизации» переименовали еще 23 улицы, связанные с советским прошлым и Россией. Теперь переулок Орловского в Шевченковском районе называется в честь английского писателя Джорджа Оруэлла, автора романа «1984». О том, как Украина сама стала антиутопией, а трагедия перемешивается с комедией и абсурдом, — в колонке писателя Платона Беседина для «360».

Далее — прямая речь.

У Оскара Уайльда есть классическая фраза: «Жизнь только подражает литературе». Действительно, порою то, что казалось вымыслом, фантастикой, вдруг становится реальностью.

Ты можешь не только читать об этом в книгах, смотреть в фильмах, но и щупать, наблюдать. В свое время я даже делал программу о том, как классические антиутопии воплотились в наши дни.

Украина тут особый пример. Эта страна, используя киноалогии, есть Черный Вигвам, тот, что существует рядом с Россией. И удивительно наблюдать, как постмодернизм там стал государственной философией, восторжествовав и победив.

Многие смеялись над тем, что украинцы голосовали не за Владимира Зеленского, а за «Слугу народа» Голобородько, которого актер «Квартала 95» лишь воплотил на экране, но ведь некоторые на самом деле так голосовали.

Кадр из «Слуги народа» / Кинопоиск

Дальше начались все эти заигрывания с названиями, смыслами. Когда нацизм окончательно скрестился с постмодернизмом — и Киев отчаянно бросился косплеить (намеренно использую это слово) одновременно и Третий рейх, и Голливуд.

У Тарантино, если помните, был такой фильм «Бесславные ублюдки»: там нацисты представлены довольно специфически. Похожая история — с украинским Офисом президента.

Оттого вся эта история с переименованиями улиц и площадей априори не могла происходить без китча. С каждым разом все сильнее трагедия перемешивалась с комедией и абсурдом — так, что на том свете беспокойно ворочался Хармс. В этот раз киевские нацисты-постмодернисты отличились особенно.

Среди новых переименований есть такие: улица Володи Дубинина стала улицей Рэя Брэдбери, а переулок Орловского — переулком Джорджа Оруэлла. Заметим, что делается это в рамках «декоммунизации».

Украинские светочи, видимо, не знают, что тот же Оруэлл был «красным троцкистом». Не знают они и то, что произведение «1984» написано вовсе не о Советском Союзе, а о колониальной, буржуазной Британии (подтверждено всеми значимыми исследователями творчества Оруэлла).

Но чего париться? Ведь, как сказано в Книге Екклесиаста, во многая мудрости — много печали. А если нет мудрости, то нет и печали, все логично. Между тем фокус в том, что тут скрыта «оговорочка по Фрейду».

Евромайдан и то, что произошло после него, — разве это не чудеснейшая иллюстрация «Скотного двора» того же Оруэлла? Когда рай обещали всем, но сливки сняла лишь группка допущенных лиц. А Большой Брат и «война — это мир» из «1984» — это ли не современная Украина?

Евромайдан в Киеве / РИА «Новости»

Ну, а что до Брэдбери, то он написал много всего. Однако есть среди его книг и классическая антиутопия — «451 градус по Фаренгейту». Именно при этой температуре, все знают, горят книги. В романе их сжигают специальные команды.

Что тут скажешь? Я помню, что костры полыхали еще в 2014 году во Львове — там жгли в том числе мои книги. Остальные же — те, что не спалили, — запретили. Прекрасно, не правда ли?

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В общем, антиутопия окончательно закрепилась на Украине. Теперь, что называется, и топонимически. Не хватает еще сквера Воннегута, улицы Филипа Дика и площади Хаксли.

Последний с его «О дивным новым миром», по-моему, вообще актуальнее всего. Там, кстати, есть слоган у рабов, любящих свое рабство: «Сомы грамм — и нету драм». Владимир Зеленский с этим наверняка согласен.