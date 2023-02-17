Мир 17 февраля 2023, 18:42 Украина использовала угрозу мирового голода для заработка на зерновой сделке МИД России: Украина превратила зерновую сделку из гуманитарной акции в коммерцию РИА «Новости»

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Власти Украины в преддверии истечения второго срока по зерновой сделке занялись передергиванием фактов вокруг сложившейся ситуации. Поставки в беднейшие страны сократились с 4 до 2,7%, что превратило изначально гуманитарную инициативу в заработок. Об этом говорится в официальном заявлении Министерства иностранных дел России.

В ведомстве напомнили, что объемы вывоза украинского зерна во время второго этапа составили более 20 миллионов тонн. Основными получателями стали страны с высоким уровнем дохода или выше среднего. При этом изначально заявленной целью указывалось обеспечение продовольствием беднейших стран мира.

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Позиция ООН

В МИД добавили, что на этом фоне странно смотрится заявление главы управления ООН по координации гуманитарных вопросов Мартина Гриффитса, который призвал продлить сделку после 18 марта, чтобы покрыть нужды глобального Юга и обеспечить продовольственную безопасность.

Власти Украины прекратили выполнять правила Совместного координационного центра. Они направляют в Турцию не только суда для зерновой сделки, но также коммерческие сухогрузы. Сейчас осмотра инспекторов ожидают 33 корабля, которые зарегистрированы официально, а еще более 100 находятся в водах Турции самовольно.

Разговоры о снижении и стабилизации мировых цен на продовольствие и удобрения остались на уровне заявлений и никак не повлияли на завышенную стоимость пшеницы.

Ситуация с ценами на аммиак

Для снижения цен на аммиак, который используется для создания удобрений, ни ООН, ни Украина не сделали ничего. Цена на это сырье держится на уровне 1100 долларов за кубометр, что уже привело к мировому дефициту.

При этом киевский режим продолжает блокировать работу аммиакопровода между Тольятти и Одессой. Хотя в соглашениях прописали возобновление прокачки.

Россия еще в сентябре предложила ООН помочь в решении вопроса о безвозмездной передаче бедным странам 262 тысяч тонн удобрений, находящихся на сухогрузах в портах европейских стран. Российские компании взяли на себя все расходы по доставке сырья. Но единственной партией стала поставка в Малави, которая до получателей так и не дошла.

Российские представители действуют в рамках процедур и договоренностей, а Украине лучше не выдавать желание получить валютную прибыль, прикрываясь борьбой с угрозой мирового голода. Свои возражения и решение о продлении зерновой сделки представители киевского режима могут представить 18 марта.