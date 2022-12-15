Эксклюзив 15 декабря 2022, 18:42 Украина и ЕС опьянены мечтами о халявной жизни на российские деньги. Их ждет тяжелое протрезвление 🤫 Публицист Новоселов: Польша предложила еще одну беззубую попытку украсть российские деньги Unsplash

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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий пообщался с журналистами в Брюсселе перед заседанием Евросовета и сказал, что Европа ищет деньги для постоянно откладываемого введения «потолка цен на газ». По его словам, ЕС следует конфисковать активы «российских олигархов», чтобы помочь Украине и самим европейцам. Публицист Иван Новоселов в эксклюзивной колонке для «360» объяснил, почему мечтам о жизни на российские деньги не суждено сбыться.

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Далее — прямая речь.

«Деньги уже есть, это 350 миллиардов долларов, возможно даже 400 миллиардов. Их можно использовать для восстановления Украины и смягчения последствий российской агрессии для граждан Европы», — заявил Моравецкий.

Прошлый раз, когда ЕС обсуждал конфискацию российских денег, они говорили только об Украине. Теперь говорят уже о «смягчении последствий для граждан Европы». Моравецкий, естественно, выступает за «использование этих денег для помощи странам, размещающим украинских иммигрантов», поскольку Польша для украинцев стала самым популярным пунктом назначения.

Первоначальное замораживание иностранных активов Российской Федерации уже нанесло серьезный ущерб доверию остального мира к коллективному Западу. США достаточно умны и богаты, чтобы хотя бы не говорить о конфискации этих активов.

Однако Европа зашла слишком далеко на пути к самоуничтожению. Первые признаки налицо: у них заканчиваются средства, а инвесторы неохотно доверяют свои деньги финансовым институтам, которые не гарантируют их сохранность.

Три четверти мира рассматривают антироссийские санкции как произвол и имеют законные основания беспокоиться, что аналогичные санкции будут наложены и на их страны, если они поставят национальные интересы выше интересов коллективного Запада.

Мир денег основан на доверии. Еще в сентябре большинство крупнейших мировых финансовых институтов перестали рекомендовать своим клиентам вкладываться в европейские акции и облигации, предлагая заменить эти вложения инвестициями в США, Китай и развивающиеся государства.

Кстати, есть вероятность, что польский премьер пытается делить шкуру неубитого медведя — европейцы очень любят это делать. В недавнем интервью эстонским СМИ старший финансовый эксперт Атлантического совета Чарльз Личфилд сказал, что Соединенным Штатам и их европейским союзникам не удается найти примерно две трети якобы замороженных российских активов. Они просто не знают, где находятся эти деньги.

Эксперт добавил, что ЕС и США в совокупности заморозили российские активы на сумму около 80-100 миллиардов долларов, а вовсе не на 300 миллиардов. В дополнение к этому ЕС заморозил резервы Банка России на сумму 16,9 миллиарда долларов.

Таким образом, Брюссель может реально конфисковать примерно 30-40 миллиардов российских резервов, что в восемь-десять раз меньше ожидаемой суммы. Этого будет недостаточно даже для покрытия их расходов. США пока молчат по поводу конфискации, но даже если они к ней прибегнут, Европе от этого будет ни холодно, ни жарко.

Что до Украины, то там давно зарятся на российские деньги. Только кто их им даст? Уж точно не европейцы. Опьяненных мечтами о халявной жизни на российские деньги украинцев ждет тяжелое протрезвление.