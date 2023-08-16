Эксклюзив 16 августа 2023, 15:24 Украина европейская: бордель размером в страну Писатель Беседин: легализацией порно Украину превратят в выставку пороков Запада

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Украинских мужчин отправили на поле боя, а женщинам разрешат заниматься проституцией. Страны Запада решили использовать страну для удовлетворения своих самых грязных амбиций и фантазий, заявил в колонке «360» писатель Платон Беседин. Далее — прямая речь.

Экспозиция всего самого худшего

У меня есть совершенно четкое убеждение, что Украину превращают в выставку пороков и патологий Запада, в инфернальную экспозицию всего худшего, что можно было придумать. Неонацизм? Вот они, маршируют нацбаты. Социальное расслоение? Пожалуйста, 50 тысяч украинцев остались без конечностей, а депутаты шикуют в Верховной раде. Сюрреалистическая история? Пожалуйста, украинские города переименовывали в непонятные обозначения, а древние укры выкопали море.

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Однако все это было лишь началом. Страшнее то, что происходит с людьми на Украине. И я не сгущаю краски. Украинские мужчины используются как мясо для удовлетворения амбиций Запада. И американцам, и европейцам плевать, сколько украинцев на самом деле погибнут. Политики решают свои задачи, а рядовые граждане смотрят за боевыми действиями как за перипетиями футбольного матча.

Это бойня, гигантская бойня, работающая по законам слэшер-шоу.

Что с украинскими детьми? Один факт: на немецком телевидении всерьез обсуждают то, что на Украине существуют специальные фермы, где выращивают мальчиков и девочек. Еще раз — об этом говорилось всерьез. То есть украинских мальчиков и девочек забирают у матерей (те отдают их за небольшую мзду), а после продают на органы или в рабство к педофилам. Как устроились на Западе последние? Педофилы там правят бал.

Теперь же планируют окончательно определить место украинских женщин. Для этого на Украине предлагают легализовать порнографию и проституцию. Все это, конечно, станет делаться под сурдинку стандартных бесед о свободе и выборе, но суть, безусловно, в другом.

Бордель Европы

Украину превратят в официальный бордель Европы. Сюда будут съезжаться извращенцы всех стран, здесь они будут удовлетворять свои вялые органы и влажные фантазии. И это не преувеличение. По сути, и сейчас украинские власть имущие зарабатывают миллионы евро на проституции, но со временем они хотят иметь еще больше и делать это официально.

И тут можно сто тысяч раз повторить мантру про европейскую интеграцию, про свободу и казачий дух, но это лишь постмодернистские лозунги и симулякры, не более того.

В реальности же — в сухом остатке, что называется, — Украина за 30 лет прошла страшный, чудовищный путь от космической страны с ядерным арсеналом и мощнейшей промышленностью до поставщика детей и проституток европейским извращенцам. И это лично у меня не вызывает ничего, кроме отвращения и скорби. Без надежды, что когда-нибудь люди на Украине проснутся.