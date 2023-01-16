Эксклюзив 16 января 2023, 16:56 «Украина — это только плацдарм». Где Запад будет воевать с Россией в следующий раз? Политолог Светов: США бросят Украину Unsplash

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США и НАТО воют против России — руками Украины. Сегодня об этом заявил… Кто бы вы думали? Нет, не Дмитрий Медведев и не Мария Захарова. Об этом прямо сказал президент Хорватии Зоран Миланович. «Европа стала испытательным полигоном для западного оружия». И снова — это не название телесюжета на Первом канале, это заголовок статьи на сайте CNN. «360» поинтересовался у политологов и экспертов-международников, что происходит и почему Запад уже не стесняется признавать то, от чего недавно открещивался всеми силами.

Поджигатели с опытом

США давно и успешно применяют во всем мире древний принцип «разделяй и властвуй».

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«США уничтожили суверенитет более чем в пятидесяти странах мира. Американцы стерли с лица земли индейцев — ведь это был реальный геноцид с лишением политических и иных прав, резервациями и тотальным насилием. США за последние сто с лишним лет стали поджигателями целых регионов, именно они создали ядро международного терроризма», — напомнил Юрий Самонкин, член Молодежной ассамблеи Совбеза ООН от РФ, эксперт «Изборского клуба».

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Этот план — ослабление России через Украину — вынашивал когда-то еще канцлер Бисмарк, рассказал эксперт. Попытки его реализовать можно проследить в XX веке. А после распада СССР обработка мозгов со стороны США пошла усиленно — в рамках реализации стратегии «мягкой силы».

Участники факельного шествия движутся на площадь Независимости. 2010 год. Киев. / РИА «Новости»

Конечно же, главной целью было максимально противопоставить Украину России, стравить два братских народа, чтобы американцы зарабатывали на этом, получали экономические дивиденды. И реализовать этот план им удалось с помощью бандеровцев и нацистских идей.

По словам Самонкина, специальная операция призвана погасить этот очаг ненависти — это и будет денацификацией Украины. Полная ликвидация носителей фашистских идей, которые сделали опорой в борьбе с Россией заокеанские стратеги, — единственный вариант, уверен он.

Максимум выгоды из кровавого эксперимента

Сегодня уже мало кто будет отрицать: борьба России и Запада идет в военной, информационной, экономической сферах. Ареной противостояния стала территория Украины.

«Более того, эта страна является важнейшим полигоном НАТО для тренировки реальных боевых действий с Россией. НАТО испытывает нас на предмет реального боестолкновения», — отметил Самонкин.

Политолог и журналист Юрий Светов в комментарии для «360» также подтвердил эту мысль. До этого натовцы использовали свое оружие в борьбе с противником, которого они кратно превосходили по мощи, отметил он. Это Афганистан, Ирак, Ливия. А здесь они столкнулись с Россией, которая создавала и создает оружие, не уступающее западному. Естественно, они извлекают сейчас максимум опыта из такого кровавого эксперимента.

«Они сейчас заговорили о том, что надо компьютерные устройства массово использовать прямо на поле боя. Чтобы каждый боец ими пользовался», — отметил Светов сугубо практический подход к конфликту заокеанских хозяев Украины.

К тому же теперь американский ВПК заработает очень много денег, замещая вооружения в европейских странах. Поэтому, заметил политолог, любой опыт противостояния на Украине им чрезвычайно полезен еще и экономически, ведь испытанные виды вооружений можно продать дороже.

Как рассказал Самонкин, мы тоже активно исследуем их технологии и после специальной операции можем выйти на полномасштабную модернизацию наших вооруженных сил и проведение максимальных реформ по линии Минобороны.

Подытоживая, Светов напомнил, что американские аналитики еще полгода назад заявляли, что чрезвычайно довольны: менее чем за 10% годового бюджета США они получили возможность ослабить Россию и протестировать свое оружие.

Автофобов не переубедить

Сейчас маски сорваны уже окончательно. Тем не менее отдельные люди в России все еще уверены, что Запад защищает «молодую украинскую демократию».

«Вы знаете, у меня есть знакомые, которые с самого начала осуждают Россию и твердо стоят на этой точке зрения. И их ничего — никакие факты — не могут переубедить», — рассказал Светов.

Он предположил, что такие люди, у которых всегда, на протяжении всей истории, виновата Россия, просто-напросто больны.

Есть такая болезнь — автофобия, отрицательное отношение к своему. Они ей заражены. И никакие — даже прямые — признания западных политиков их уже не могут излечить. Юрий Светов

Юрий Самонкин, напротив, заверил, что репортажи наших военкоров, а также информация о преступлениях ВСУ в Донбассе должны открыть глаза этим сомневающимся либеральным интеллигентам.

«Удивительно, они не замечают военных преступлений и думают, что Украина идет по пути демократических реформ. Ну это же клиническая глупость — так думать!» — констатировал он при этом нынешнее положение дел в умонастроениях представителей так называемой либеральной интеллигенции.

Американцы не остановятся

Сегодня Запад не заинтересован в полной победе Незалежной, потому что им не совсем и понятно, что делать потом с этой «победившей Украиной».

«Однако больше всего они не заинтересованы сейчас в победе России. Этот конфликт им нужен только на какое-то время. Потом они бросят Украину. Но сейчас он им нужен», — отметил Светов.

Однако это не значит, что американцы остановятся в своем желании ослабить Россию. Поспешный вывод войск из Афганистана тоже ведь был связан с тем, что в США уже готовились к украинскому конфликту. Точно так же, если коллективный Запад и оставит Украину в покое, — он всего лишь перенаправит усилия на другие участки.

«Украина — это только плацдарм. США абсолютно плевать на украинский народ. После спецоперации, когда Россия победит, центр противостояния может переместиться снова на Ближний Восток или в страны Средней Азии. Это может быть также Арктика, Финляндия или Швеция, Таджикистан, Узбекистан, это могут быть попытки опять „потрясти“ Белоруссию или Казахстан для повторения украинского сценария», — спрогнозировал Самонкин возможное развитие событий в течение ближайшего десятилетия.