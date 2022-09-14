Проект гарантий безопасности для Украины: значение для России | 360°

Мир 14 сентября 2022, 22:00 Поделиться Telegram

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Viber Запад не станет официальным гарантом безопасности Украины. Иначе это приведет к конфликту с Россией Политолог Коровин: ответом России на проект Украины должна стать победа в спецоперации РИА «Новости»

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что предложенный Киевом проект гарантий безопасности для Украины представляет угрозу для России. Политологи согласились с этим. Однако отметили, что Запад вряд ли согласится стать официальным гарантом безопасности для украинской стороны, так как не хочет открытого конфликта с РФ.

Угроза для России

Проект гарантий безопасности для Украины, предложенный Киевом, подтверждает актуальность спецоперации. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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«В целом речь идет о некоем документе, и никто не скрывает, что этот документ они имеют в виду до вступления Украины в НАТО, то есть ориентир на членство в НАТО остается», — пояснил он.

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Песков добавил, что таким образом главная угроза для России становится еще более ощутимой. Именно она сделала необходимым проведение специальной военной операции. По словам пресс-секретаря главы РФ, если предложенный Киевом документ подпишут, реакция Москвы будет негативной.

«Вряд ли кто-то может дать Украине большую гарантию безопасности, чем руководство этой страны. Только руководство этой страны должно совершить действия, которые соответственно ликвидируют угрозу для Российской Федерации. Они прекрасно знают, какие это должны быть действия», — пояснил Песков.

Офис украинского президента Владимира Зеленского опубликовал проект по гарантиям безопасности Украины. Гарантами предложили сделать страны ЕС, США, Великобританию, Австралию и Турцию. Более того, документ предусматривает иностранные вложения в оборонно-промышленную базу государства, масштабную передачу вооружения и разведданных, а также проведение военных учений на территории Украины.

Запад не пойдет на формальные обязательства

Опубликованный проект действительно представляет угрозу для России. Об этом «360» рассказал программный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев.

«Не факт, что этот проект заработает в таком виде. Но в том, в котором есть, Россию устроить он не может. <…> Большой вопрос [, примут ли проект]. Пока конфликт не завершен, он продолжается. И брать на себя избыточные обязательства по гарантиям безопасности, думаю, страны НАТО не захотят», — пояснил он.

Запад продолжит помогать Украине в военном плане, но вряд ли захочет сковывать себя какими-то формальными обязательствами. Более того, за принятием такого проекта могут последовать ответные меры России.

Победа в спецоперации как ответ

Политолог, директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин отметил, что ничего нового в проекте, опубликованном украинской стороной, нет. Страны Европы и США уже были гарантами безопасности Украины — проводили учения на ее территории, поставляли оружие.

«Это просто очередная попытка со стороны офиса президента Украины Владимира Зеленского втянуть страны Запада, в первую очередь США, в войну против России. Администрация США от этого активно уклоняется, потому что следует так называемому плану „Анаконда“, основной принцип которого — изматывать РФ периферийными конфликтами <…> и уклоняться от прямого столкновения», — пояснил Коровин.

По его словам, лучшей ответной мерой России на публикацию такого проекта будет победа в специальной военной операции, освобождение территории бывшей Украины от нацистов, а также ее полная демилитаризация и деукраинизация, так как идеология украинства содержит в своей основе русофобию.

«Украина — это машина по убийству русских. <…> На освобожденных территориях необходимо будет провести тотальную деукраинизацию, чтобы никакого украинства там в помине не осталось. Малороссы — это наши братья, это мы и есть. <…> А украинство — это агрессивная русофобская политическая идеология. Она должна быть искоренена», — заключил Коровин.

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