Эксклюзив 16 мая 2023, 19:35 Украина без выбора. Ради чего Зеленский затягивает конфликт с Россией? Украинский политик Олейник: США могут убрать президента Украины Зеленского за пять минут Официальное интернет-представительство президента Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью The Washington Post, что Конституция его страны запрещает любые выборы во время военного положения. Украинский политик Владимир Олейник подтвердил это «360» и отметил, что избрание новой власти было бы очень некстати для тех, кто сегодня стоит у руля: большинство из них навсегда потеряли доверие украинцев. Так что затягивать конфликт с Россией будут всеми силами.

Далее — прямая речь.

Осенние выборы на Украине

Согласно украинской конституции, выборы в парламент должны пройти в последнюю неделю октября. Во время военного положения никакие выборы не проводят — это тоже конституционная норма. Едва ли можно рассчитывать, что до октября 2023 года наступит мир.

Зеленский понимает, что выборы будут не в его пользу. Поэтому он заинтересован в том, чтобы военное положение сохранялось. Его устраивает нынешний состав Верховной рады.

Здание Верховной рады / РИА «Новости»

У президента около 200 «штыков» членов партии «Слуга народа». Они подчинены Зеленскому и принимают любые его решения. Плюс небольшая группа сателлитов из других партий. Это устраивает и депутатов: вряд ли у многих из них есть шанс выиграть выборы.

Недовольны могут быть разве что лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко и экс-президент Украины Петр Порошенко: они могли бы чуть-чуть поправить число своих депутатов в Раде.

США не любят диктаторов вроде Зеленского

Не устраивает несменяемость украинской власти и американцев. Они недовольны тем, что Зеленский стал диктатором, у которого есть реальная возможность формировать под себя правительство, а соответственно, и парламент, силовиков и так далее.

Для американцев любой кандидат нормальный. Когда вы хозяин ипподрома и понимаете, что в скачках участвуют лишь американские мустанги и никаких украинских верховых или орловских рысаков, вам плевать, кто доскачет до финиша первым. В любом случае придут свои.

Думаю, мы, скорее всего, увидим, как проект «Украина» будет закрыт самими американцами, как когда-то закрыли проект «Афганистан».

Убрать Зеленского могут за пять минут

Однако маловероятно, что американцы позволят свергнуть Зеленского, — коллективному Западу не нужны неконституционные действия. Если они действительно захотят, чтобы Зеленский ушел, это дело пяти минут.

Прекратили финансирование — и все, у пана атамана нет золотого запаса. А экономика Украины давно не существует. Или просто возьмут и раскроют все то, что он приобрел, например, в Лондоне за несколько миллиардов.

И тогда Зеленский политический труп. США не нужны перевороты. Когда нынешнему президенту Украины скажут «Уходи!», он тут же без скандалов уйдет. Ему найдут смену в соответствии с конституцией: создадут иллюзию демократии, какого-то избирательного процесса.

Кто может сменить Зеленского

Социология говорит, что институт президента не входит в тройку лидеров по доверию украинцев. На первом месте идет армия: генерал Александр Сырский, главком ВСУ Валерий Залужный. Именем последнего даже назвали улицу в Ивано-Франковске.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный / сайт ВСУ

Эти военные выступают за то, чтобы сохранить жизни солдатам, имеют высокий авторитет. Они могут играть и в самостоятельную игру в мирное время, сделав неплохую карьеру политиков.

Также не прочь померяться силами Порошенко, однако его шансы ничтожные. Юлия Тимошенко, думаю, вряд ли будет бороться за президентство. А вот экс-сотрудник Офиса президента Украины Алексей Арестович вполне может попытаться, особенно на поле русскоязычного электората.