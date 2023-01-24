Эксклюзив 24 января 2023, 15:18 «Петербург под прицелом». Угрозы Эстонии — блеф или повод для демилитаризации? Политолог Самонкин призвал не верить угрозам Петербургу со стороны Эстонии Unsplash

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Российский посол в Эстонии Владимир Липаев заявил, что Запад хочет обеспечить прибалтийскую республику современным вооружением, чтобы она могла «держать под прицелом Петербург». На самом деле это лишь метод запугивания. Таллин вряд ли решится воплотить в жизнь подобный план, рассказал «360» член молодежной ассамблеи Совбеза от России, председатель коллегии АНО «Центр исследований и развития евразийства» Юрий Самонкин.

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Далее — прямая речь.

Игра в русофобию

Балтийские страны больше 30 лет играют русофобскую карту. Все, что может сделать Эстония, — это фактически играть в некий информационный русофобский пронатовский рупор, который в принципе только кричит, что русских «надо привести в чувство».

Они играют на русофобских настроениях, вносят законодательные инициативы, лишающие политических и юридических прав русскоязычное население.

Таллин / Unsplash

Внимание на Север

Сегодня Эстония выступает плацдармом НАТО, на котором альянс имеет право делать что угодно. С военно-политической точки зрения мне кажется, что не стоит верить и паниковать, что России что-то угрожает.

Об этой угрозе они говорят множество лет, десятилетий и так далее. Но с точки зрения тактической деятельности, как говорится, «предупрежден — значит вооружен». Следовательно, нам сейчас нужно обращать внимание на соответствующие северные рубежи.

Вопросы вступления Финляндии и Швеции в НАТО нас тоже сильно беспокоят. Петербург для них остается таким лакомым кусочком. Необходимо укреплять нашу национальную безопасность, может, как можно больше проводить военно-тактических учений на северном направлении, в том числе Балтики.

Ну и, конечно, говорить с точки зрения информационного рупора: «если вы будете предпринимать такие шаги, которые будут угрожать Петербургу и северным границам России, то фактически против вас будем применять ответные действия, и мы готовы заняться вопросом вашей демилитаризации».

НАТО потому и бесится, ведь Евросоюз находится в конвульсии за счет протестов. Идет полная демилитаризация. Некоторые страны даже отказывались поставлять [Украине] новейшие технологии.

Сложилась непонятная ситуация вокруг этих «Леопардов». И конечно, само украинское направление, где русские сейчас, грубо говоря, просто как боги начали наступление.

Здесь они [Запад] ничего не могут противопоставить, кроме того, как немного подвигать Прибалтику в этом отношении. Нам необходимо защищаться и предупредить власти Эстонии, что дальнейшая эскалация ситуации не приведет ни к чему хорошему.

Страну может постичь судьба Украины и политического раскола. А это будет для них губительно.

Утилизация технического парка

Думаю, это будет наподобие украинских поставок, которые сейчас происходят. Часть оружия — происхождения 60-70 годов прошлого века. Это такая утилизация именно видов вооружения.

Мне кажется, Запад не рискнет на столь сильный транш. Он понимает, что такое современная Россия, современное вооружение, которое они наблюдали в Сирии. Видит, как это происходит сейчас на Украине.

Это может быть чисто для заработка — списать какие-то долги, что-то поиметь. Запад в принципе может поставлять Эстонии вооружение образца прошлого века или фактически какие-нибудь списанные да бракованные вооружения.

Когда наши, допустим, освобождают какой-либо поселок или район, они видят вот эти украинские укрепрайоны. И журналист, военкор освещает какое-то натовское оружие. Там [у ВСУ], помимо Bayraktar и прочих «Стингеров», есть огромное количество американских М-16, но они бракованные. Из них просто стреляют криво. Не исключаю, что сейчас Запад просто проводит утилизацию военно-технического парка прошлых лет.