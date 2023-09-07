Мир 07 сентября 2023, 14:21 Угрозы экспромтом. Судьбу украинского экспорта будут решать ЕС и США Экономист Дудчак заявил, что большая часть зерна Украины принадлежит США Пресс-служба президента Украины

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США стараются пропихнуть в Евросоюз украинское зерно. В этом нет ничего удивительного: практически все оно принадлежит американским магнатам. Пока восточно-европейские страны стоят за эмбарго, так как украинский экспорт фактически разоряет их фермеров. Однако Штаты открыто намекнули, что у всех недовольных недолго и правительство сменить.

Украина пригрозила ЕС судом

Президент Украины Владимир Зеленский на саммите «Инициативы Трех морей» в Бухаресте пообещал Европейскому союзу подать на него в суд в случае продления запрета на импорт украинской сельхозпродукции.

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Пока эмбарго на ввоз рапса, кукурузу, пшеницу и подсолнечник действует до 15 сентября. Ранее Зеленский жаловался главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и назвал эту меру «жесткой» и «протекционистской».

На запрет решились Польша, Венгрия, Болгария, Румыния и Словакия. Они резонно заявили, что поставки с Украины разоряют их фермеров: украинцы сбывают свою продукцию за бесценок. Известно, что поляки и словаки хотят добиться продления ограничения до конца года.

Поляки могут отомстить Украине

Экономист и политолог Александр Дудчак в разговоре с «360» отметил, что чиновники Евросоюза все-таки настроены на поддержку Киева. Они стараются добиться, чтобы восточно-европейские страны сняли блокаду с украинского экспорта зерновых.

«Но при этом едва ли можно сказать, что Украину ждет победа в суде. Разбирательство может быть, но, например, поляки за такие вещи могут и отомстить. И провоцирование какого-либо конфликта с ними будет только на руку Польше», — заверил Дудчак.

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По словам экономиста, поляки могут обвинить украинцев в неблагодарности. Припомнят, что давали и до сих пор дают приют беженцам с Украины, посылают гуманитарную помощь, оружие и военную технику.

Поляки скажут: «Вы неблагодарные сволочи! Мы тут для вас и сало, и хлеб, и девку, и оружие, и все такое. А вы нам тут „фигвамы“ рисуете!» Думаю, в этом плане Украина для себя просто ускорит некоторые процессы по потере территории не только на востоке, но и на западе страны. Александр Дудчак

США волнует только бизнес

Нет гарантий, что Евросоюз поддержит продление запрета на ввоз украинской сельскохозяйственной продукции, добавил экономист. Европейские структуры в этом случае играют на стороне бизнеса Соединенных Штатов.

«Ведь именно американским корпорациям принадлежит большая доля всего того экспорта, которая сейчас уходит с Украины. И американских бизнесменов вообще не волнуют никакие плачущие африканские дети, никакие доходы украинской экономики. Американцев интересуют только свои доходы», — подчеркнул Дудчак.

Европейские структуры, включая председателя ЕК Урсулу фон дер Ляйен и верховного представителя Союза по иностранным делам и политике безопасности ЕС Жозепа Борреля, исполняют непреклонную волю Вашингтона, а не отстаивают интересы жителей.

«При этом интересы украинской стороны вообще никого не волнуют: у Украины права голоса нет. То, что исполняет Владимир Зеленский, в общем-то экспромты, за которые он иногда сам получает по шапке, как в случае с благодарностями Великобритании», — пояснил Дудчак.

Экономист уточнил: потому, что в украинских агропромышленных холдингах львиная доля капитала принадлежит иностранным корпорациям, американцев не устраивает польская политика по продлению эмбарго.

США уже заговорили о том, что в Польше стоило бы власть поменять. Хотя, в общем-то, Польша всегда была таким филиалом Соединенных Штатов в Европе. Она находилась на привилегированном положении и больше всех получала дотации Европейского союза. Вероятно, такие условия были созданы тоже не без помощи американцев. Александр Дудчак

Таким образом, в вопросе украинского сельскохозяйственного экспорта можно видеть переплетение различных интересов, зачастую противоречащих друг другу, подытожил экономист. Остается наблюдать, чем все закончится.