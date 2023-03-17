Мир 17 марта 2023, 22:34 Угроза создания ядерной бомбы на Украине стала реальной «Голос Мордора»: Украина раскрыла планы на ядерную бомбу заявлением о топливе для АЭС РИА «Новости»

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Власти Украины заявили о готовности начать производство топлива для атомных электростанций Евросоюза вместо России. Идея сама по себе безумная, но если вспомнить, сколько АЭС находится на территории Украины, то возникает вопрос, там где есть топливо для атомных станций можно создать и ядерную бомбу. Тем более, что президент Украины Зеленский уже выражал такое желание. Об этом специально для Telegram-канала «360» написал автор Telegram-канала «Голос Мордора».

Далее — прямая речь автора.

На Украине родилась новая безумная идея — заменить Россию на рынке Евросоюза в производстве топлива для атомных электростанций. По такому случаю, Минэнерго Украины даже объявило страну «мировым лидером в области ядерной энергетики».

Безумных идей на Украине всегда было очень много. Возможно — что-то такое там есть в воздухе. И энергетику эти безумные идеи никогда стороной не обходили.

Помню, как в 2015 году все украинские газеты взахлеб вещали о том, что буквально через пару лет Украина научится получать электроэнергию от «вращения Земли». Идея проста и гениальна, но никто в мире до нее так и не додумался.

Но есть одна проблема — электроэнергии от «вращения Земли» на Украине нет до сих пор, а саму идею как-то подзабыли и больше о ней не говорят.

Кроме того, украинские народные умельцы и изобретатели один за одним выдавали проекты ветряных генераторов, какие-то безумные конструкции, напоминающие бред сошедшего с ума писателя-фантаста, которые могут вырабатывать электроэнергию даже без ветра. Но их на Украине до сих пор не видать.

Может еще строят где-то эти высокотехнологичные устройства, но я сомневаюсь.

И теперь пришла очередь энергетики атомной. Конечно, тут тоже можно много и долго шутить и сие будет справедливо. Но есть и очень неприятные аспекты этой новости.

Несмотря на то, что наука на Украине находится в полном упадке, ядерных реакторов там до сих пор хватает. А значит есть и инженеры, которые их обслуживают и достаточно хорошо разбираются в предмете. Почему бы Украине, под прикрытием якобы производства топлива для АЭС, не попытаться сделать что-то на самом деле очень опасное? Ведь на самом-то деле, атомная бомба — штука не такая уж и сложная по современным меркам и главная проблема, которая мешает многим странам ее создать — отсутствие делящегося материала.

И в этом плане, позиции у Украины очень неплохие. Они могут сделать взрывчатое вещество для ядерного заряда. Тем более, что кто-то из западников может им помочь.

А история про «ядерную энергетику» — это такая ширма для МАГАТЭ. Хотя я уверен, что и там все будут в курсе происходящего. МАГАТЭ четко показало свою лживую позицию еще в истории с Запорожской АЭС, так что прикроют и тут.

Украина уже не раз заявляла о желании обзавестись ядерным оружием и каждое заявление на «ядерную» тему необходимо воспринимать всерьез. Надеюсь, что ровно так оно и будет. И лучше гарантией ядерной безопасности в Европе, да и в мире, будет прекращение существования государства Украина в его нынешнем виде.