Эксклюзив 17 декабря 2023, 18:50 Угроза для правящей коалиции. Шольцу предрекли потерю власти из-за отмены «долгового тормоза» Политолог Станкевич: Германии грозит кризис из-за отмены лимита заимствований РИА «Новости»

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Бундестаг отменил лимит на заимствования для правительства Германии, известный как «долговой тормоз». Парламентарии пошли на этот шаг из-за решения Конституционного суда, который ограничил использование средств специальных фондов за пределами бюджета. Речь идет о сэкономленных деньгах фонда по борьбе с пандемией в сумме около 60 миллиардов евро. Вердикт суда поставил под вопрос оказание помощи Украине, и теперь правящая коалиция пытается решить эту проблему. Чем грозит такой шаг, «360» рассказал политолог, независимый аналитик Сергей Станкевич.

Далее — его прямая речь.

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Помогать не себе, а Украине

Тут следующая была история. По тому бюджетному законодательству, которое действовало в Германии, были определенные ограничения на то, сколько правительство может брать в долг. Поэтому Конституционный суд, который выполняет одновременно функции Верховного суда, когда увидел, что утвержденные правила нарушаются, запретил дальнейшие заимствования.

Действительно так произошло. На какое-то время германское правительство потеряло возможность привлекать дополнительные деньги для того, чтобы отправлять их за рубеж Украине.

РИА «Новости»

Но дальше бундестаг, где существует правящая коалиция в составе социал-демократов и еще двух примкнувших партий, собрала большинство голосов, и они изменили законодательство. То есть они убрали это правило, которое до сих пор запрещало [заимствования], и таким образом снова восстановили возможность брать в долг.

Не для того, чтобы свою страну как-то обустраивать, а для того, чтобы отправлять долговые деньги в качестве внешней помощи Киеву.

И вот сейчас, видимо, получив новую свободу рук, германское правительство будет пытаться это сделать.

Германии грозит экономический и политический кризис

Банкротство [ФРГ] не грозит. При этом Германии грозят другие вещи: в стране рецессия, то есть или нет роста, или где-то на доли процента даже идет спад. Причем это уже больше полугода длится. Это настоящая рецессия, хроническая.

И сейчас, если они еще усугубят финансовую ситуацию, увеличат долговое бремя, может быть уже основательный экономический спад на несколько процентов. Это ставит под угрозу существование правящей коалиции. То есть вполне возможно, что начнется распад этой правящей коалиции.

А если она распадется, это значит досрочные выборы в бундестаг. И канцлер [Олаф] Шольц, который инициирует вот такую рискованную политику, может лишиться власти.

РИА «Новости»

Вот этот риск вполне реален, он существует, и если правительство Германии поведет себя сейчас финансово безответственно, оно столкнется сначала с экономическим, а потом с политическим кризисом.

Надо понимать, что одно дело риторика, а другое дело — практика. Шольц по-прежнему на словах будет провозглашать стремление помогать Киеву, а на практике, не желая все-таки тяжелых последствий, будет давать по минимуму.