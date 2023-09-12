Мир 12 сентября 2023, 16:12 Уголовное производство начали против Аркадия Бабченко на Украине Журналист Бабченко сообщил, что СБУ начала против него уголовное производство Соцсети

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Служба безопасности Украины начала уголовное производство против журналиста Аркадия Бабченко*. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«СБУ завела на меня дело. Точнее, уголовное производство. Ориентировка на меня висит в базе пограничников», — указал Бабченко*.

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По словам журналиста, являющегося гражданином России, украинской погранслужбе приказали не мешать ему пересечь границу. После въезда на Украину его должны задержать и направить в Лукьяновское СИЗО для досудебных следственных действий, сообщил Бабченко*.

Причину уголовного производства журналист не знает, однако, по его мнению, основанием стала его критика в адрес президента Украины Владимира Зеленского. Бабченко* напомнил, что он не резидент Украины, не был в стране четыре года, а бизнеса или имущества у него там нет.

«Проект „Украина“ для меня закрыт»

Журналист добавил, что полтора года пытался найти способ законно пересечь украинскую границу, однако для граждан России легального пути нет. Не помог даже постоянный вид на жительство, отметил Бабченко*.

Журналист признался, что уголовное производство стало крушением всех его планов, мыслей и надежд. По словам Бабченко*, теперь у него нет ни дома, ни паспорта, ни страны. Он собрался поехать дальше по миру и найти новый дом.

«Зеленский у власти еще как минимум пять лет. Итого — 10. Государственности нет. Это уже понятно. Соответственно, въезд мне закрыт. Через 10 лет не возвращаются. Никто. Никогда. Никуда. Проект „Украина“ в отношении меня закрыт», — написал журналист.

Минувшим летом Бабченко* забросал яйцами посольство России в Таллине. После этого эстонские власти оштрафовали его на 100 евро.

*Внесен Минюстом России в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.