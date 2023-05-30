Эксклюзив 30 мая 2023, 00:09 Удобная правда? Санду решила бороться с инакомыслием в Молдавии, прикрываясь ЕС «Голос Мордора»: президент Молдавии Санду решила создать «министерство правды» в стране Kristina Flour / Unsplash

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Власти Молдавии, продолжающей падение в экономическую пропасть, нашли «новую проблему». Президент Майя Санду решила бороться с «российской пропагандой», а помочь в этом вызвались специалисты из Евросоюза. Автор Telegram-канала «Голос Мордора» специально для Telegram-канала «360» порассуждал над ситуацией в республике. По его мнению, молдавское руководство идет по пути разрушения собственной страны.

Далее — прямая речь.

Большой брат пришел на помощь

Может, Майя Санду и не очень заботится об экономике Молдавии, которая с каждым днем выглядит все хуже и хуже, но зато очень хочет уберечь жителей республики от «российской пропаганды», полагая что, видимо, это и есть главное из зол.

А так как госпожа Санду считает, что местных кадров для борьбы с этой «пропагандой» недостаточно, в Кишиневе высадился целый могучий десант из Евросоюза — из тех, кто точно знает толк в Джордже Оруэлле (британский писатель — прим. ред.) и цензуре. В общем, будут молдаване бороться за правду в информационном пространстве под неусыпными взорами и чутким руководством старших братьев из стран Евросоюза.

Молдаванам закроют рты?

Майя Санду создает самое настоящее министерство правды. Того, что запрещены все российские ТВ-каналы и печатные СМИ, уже мало, и пора браться за социальные сети. Необходимо, чтобы и там молдаване читали «одну только правду и ничего, кроме правды».

Никакой информации даже не то чтобы со стороны, а от собственных граждан, недовольных жизнью и состоянием дел в республике. Теперь можно официально преследовать блогеров, обвиняя их в том, что они «работают на Кремль», а, может быть, доберутся и до личных чатов — мало ли, о чем там болтают простые жители республики?

Патриотизм по Санду

По задумке Майи Санду появится целый центр по борьбе с пропагандой и дезинформацией с громким названием «Патриот». То есть можно сделать простой вывод — патриот только тот, кто безоговорочно поддерживает политику госпожи Санду и пресловутый проевропейский курс Молдавии, которым республика идет уже три десятка лет, но почему-то лишь приближается к пропасти.

Впрочем, появление цензуры будет явно свидетельствовать о том, что хоть в чем-то Молдавия стала к Европе ближе. Может быть, госпожу Санду похвалит и еврокомиссар Тьерри Бретон, который давеча обещался устроить цензуру в европейском сегменте соцсети Twitter. Так что хоть в чем-то, но Молдавия Европой становится. Правда, эта Европа больше похожа на [Третий] рейх, но это уже другой разговор.