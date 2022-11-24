Эксклюзив 24 ноября 2022, 21:31 Украина перестанет существовать, если не вернется к диалогу. Она спровоцировала Россию на удары возмездия Политолог Донцов: Украина может перестать существовать РИА «Новости»

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Украину согласиться на переговоры с Россией, чтобы сохранить страну. В противном случае, речь пойдет о полном ее уничтожении. Как пояснил «360» политолог Никита Донцов, глава республики обратился не к самому украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, а к его народу и политическим элитам. Если российскую сторону люди слышать не хотят, то могут прислушаться к стороннему наблюдателю.

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Далее — его прямая речь.

Предупреждение от Белоруссии

Здесь надо понимать адресатов. <…> Я думаю, что это не сам президент Украины Зеленский, а скорее, украинский народ. Во-вторых, это украинские элиты политические — именно для них, скорее всего, было это заявление Александра Лукашенко.

Сам Лукашенко занимает позицию третьей силы, наблюдателя. Если украинцы не могут сейчас адекватно воспринимать какие-то посылы, исходящие из России, так, может быть, они смогут среагировать и задуматься, услышав схожие посылы из Белоруссии.

Белоруссия все-таки — третий братский славянский народ. Белоруссия для Украины — в целом дружественное государство.

Я считаю, что Лукашенко все правильно сказал, объяснил — в очередной раз. И это, конечно, наш путь — в таком терпеливом объяснении, что будет происходить дальше с этой страной.

Украина теряет себя

Сейчас Украина уже потеряла признаки государства, теряет свою государственность. Но Лукашенко верно отметил, что на следующем этапе Украина вообще может перестать существовать. Это вполне может произойти.

Сейчас мы видим, как на Украине это происходит благодаря, в первую очередь, упрямству Зеленского, его неспособности и нежеланию идти на какой-то конструктивный диалог. На Украине будет развиваться полноценный сценарий, о котором и говорил Лукашенко.

С сочувствием, но надо понимать, что сам Зеленский и его предшественники просто вынудили Россию идти на те шаги, которые сейчас предпринимаются. В первую очередь я говорю про удары возмездия.