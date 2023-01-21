Эксклюзив 21 января 2023, 00:07 Удар по самолюбию. Макрон увеличит финансирование армии из-за уязвленного эго Военный эксперт Орлов: неспособность вести военные операции ударила по самолюбию Франции РИА «Новости»

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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что у страны должен быть потенциал для проведения масштабной операции с другими странами Европы в рамках НАТО или вне альянса. В ближайшие годы он планирует увеличить военные расходы. На армию хотят потратить более 400 миллиардов евро. Сейчас Вооруженные силы Франции могут оказать лишь ограниченную поддержку силам Североатлантического альянса. Такое положение дел бьет по самолюбию французов, отметил в разговоре с «360» директор Центра военно-политической журналистики Владимир Орлов.

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Далее — его прямая речь.

Прошлые неудачи

Если говорить о французских вооруженных силах, да и вообще о Франции и ее способности проводить операции, то мы видели все ее возможности во время операции против правительства ливийского диктатора Муаммара Каддафи. Тогда к моменту завершения второй недели воздушной операции по бомбардировкам беззащитных ливийских военных объектов у Франции внезапно закончилось высокоточное оружие. И страна была вынуждена запрашивать дополнительные объемы у своих партнеров по НАТО.

Мы видели замечательные примеры действия французской армии в Северной Африке. Они там «успешно» боролись против террористической организации «Исламское государство»* и боевиков различных террористических формирований, которые контролировали целые районы некоторых стран. Вот эти «успешные» действия Франции побудили многие африканские государства обратиться к российским частным военным компаниям с просьбой прийти и, наконец, навести порядок в Северной Африке.

Слабенький военный потенциал

Если говорить о сегодняшней французской армии, то это достаточно ограниченная боеготовая армия. В свое время даже американская некоммерческая организация RAND выступала с докладом о готовности различных своих партнеров по НАТО к ведению боевых действий. В отношении Франции были очень нелицеприятные отзывы. Было сказано, что Франция в лучшем случае может оказать ограниченную поддержку действиям НАТО.

По большей части, возможности Франции сводятся не к ведению боевых действий, а к логистической поддержке действий НАТО на перспективном европейском театре военных действий. Естественно, в данном случае рассматривалась Россия. Американские аналитики не ждут никаких избыточных возможностей от французской армии.

Все прекрасно понимают, что у нее есть определенный ВПК и она там может что-то производить. Франция имеет собственные космические, кибернетические подразделения достаточно развитые, но в плане боевого потенциала она, конечно, слабенькая.

Возможно, сейчас Макрон, понимая свою отсталость, в том числе от Германии и многих других государств Европы, которые лучше готовы к введению общевойсковых боевых действий, будет каким-то образом совершенствовать свои вооруженные силы. Может, Франция будет переходить к тем аспектам, которые были отброшены после вступления Франции в НАТО. Посмотрим, на что вообще Франция готова и что может продемонстрировать.

Борьба за лидерство

Франция давно уже конкурирует за лидерство не только с Германией, но и с Великобританией. У Франции есть амбиции как у достаточно развитого государства. Конечно, сопоставить технологический потенциал Франции с Германией не очень просто. Кроме того, экономический потенциал Франции не сравним с Великобританией

Великобритания здесь стоит особняком. Она вообще ведет себя особняком и каждый раз дает понять своим европейским партнерам, что отдельно и выше всех остальных.

Франция пытается изображать из себя некоего участника всех мировых процессов. Она пытается заявлять свои интересы и права в различных европейских экономических объединениях.

Я думаю, что у Франции вряд ли получится превзойти Германию в плане ВПК, а также в технологическом плане. Сейчас сложно предугадать, что будет с Европой. В разрезе той концепции, которая была заявлена США, в частности американским лидером Джо Байденом, когда он приезжал в Польшу в марте 2022 года, вообще не предполагается, что Европа должна что-то представлять собой экономически.

Я думаю, что за этот период конфликта Америка постарается максимальным образом ослабить Европу, в том числе и Францию, и постарается максимально вывести с территории Европы все технологические компании, которые действительно могут создавать какой-то современный продукт.

Ущемление чувства достоинства

Не думаю, что у Макрона получится сделать то, о чем он заявил. Вопрос заключается не в том, против кого Франции собирается проводить операции, а в том, что существует некое французское эго, которое периодически задевают партнеры по НАТО.

Есть доклад RAND, который прямо указывает на неспособность Франции проводить хоть сколько-нибудь значимые операции в интересах НАТО на гипотетическом европейском театре военных действий.

Я подозреваю, что это несколько ущемляет чувство собственного достоинства французского истеблишмента. Заявления Макрона продиктованы этим фактом.

*«Исламское государство», ИГ — террористическая организация, запрещена в России.