Эксклюзив 28 августа 2023, 15:08 Удар по имиджу. Возвращение России в зерновую сделку не принесет ничего хорошего Политолог Ярошенко: Россия не даст Западу себя обмануть новой зерновой сделкой РИА «Новости»

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Возвращение России в зерновую сделку невозможно. Страны Запада и ООН целый год тянули время, обещая выполнить взятые на себя обязательства, но не сделали ничего. Договоренности превратились в аналог Минских соглашений, где в выигрыше осталась только Украина. Об этом в комментарии для «360» заявил политолог Алексей Ярошенко.

Далее — его прямая речь.

Невыполненные обещания

Изначально зерновую сделку навязали России люди и силы, которые руководствовались своими интересами, во многом противоречащими национальным интересам России. После этого мы увидели, как договоренности превратились в аналог Минских соглашений.

Это были документы, в которых европейцы выступали гарантами, а потом сами признали, что просто затягивали процесс для того, чтобы накачать Украину оружием.

В зерновой сделке все то же самое. Только еще ООН подключилась. Это лишний раз показывает ангажированность этой организации: она представляет интересы западных стран и никакое международное сообщество ее не интересует.

Зерновая сделка стала представлять собой затягивание времени. Потому что российские интересы не удовлетворялись. Переподключения к [системе платежей] SWIFT не произошло.

Как говорил МИД, препоны для экспорта нашей сельхозпродукции не устранили. Мы почти год ждали, а нам все это время ездили по ушам и затягивали время, как это было с Минскими соглашениями.

Поэтому Россия нельзя возвращаться в зерновую сделку. Хватит уже всему миру демонстрировать, что нас можно обманывать дипломатическим путем, <…> разводить на какие-то невыгодные для себя договоренности.

Есть экономические причины. Пока действовала зерновая сделка, как говорили в нашем Союзе российском сельхозпроизводителей, они потеряли один миллиард долларов. Потому что создался искусственный дисконт на нашу продукцию.

Историческая аналогия

Нас пытались развести с помощью зерновых сделки. Европейцы делали все то же, что 100 лет назад. Они тогда поддерживали сначала [председателя Центральной рады Михаила] Грушевского, а потом — [украинского гетмана Павла] Скоропадского на Украине. Этих националистов и это псевдогосударственное образование в обмен на продовольствие.

В 1918 году сначала Грушевский, а потом Скоропадский побежали к Австрии и Германии с предложением признать Украину отдельным от России государством под обещание поставлять продовольствие. В обмен они также получили там вооружение. Сегодня происходит то же самое.

Запад гонит вооружение, военно-промышленный комплекс загружен, деньги получают. Но что взамен? Понятно, что Украина страна бедная, сейчас воюет, поэтому что с нее взять? И что нужно Западу? Ему нужно дешевое продовольствие. Вот они это и делали. Потому что и Россия и Украина остаются лидерами по объемам производства сельхозпродукции.

Удар по имиджу

Как потом заявили в ООН, только 3% ушло по гуманитарной линии. Остальное получили европейцы и Китай, который также стал выгодоприобретателем. Несмотря на то, что зерновая сделка касается стратегического партнера в лице Китая, от нее надо отказываться. Нужно показать, что для России национальный интерес важнее.

С Китаем можно как-то по другому договориться, если ему так нужно наше продовольствие.

Для России возвращение в зерновую сделку станет потерей международного имиджа. Все в очередной раз увидят, что о нас можно вытирать ноги и не соблюдать договоренности.

Также это станет очередным ударом по нашим сельхозпроизводителям, потому что продолжение зерновой сделки и сохранение дисконта на нашу продукцию приведет к потерям дохода фермеров.

Поэтому возвращаться туда не надо: сделку навязали те, кто прекрасно понимал ее последствия как в политическом, так и в экономическом разрезе.

Некоторое время Россия вынуждена была с этим мириться, рассчитывал на выполнение своих условий. Но этого так и не произошло.