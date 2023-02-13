Мир 13 февраля 2023, 20:33 Ученый из США предложил решить проблему старения населения Японии массовым суицидом NYT: доцент Йельского университета призвал ввести в Японии массовую эвтаназию стариков РИА «Новости»

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Проблему стареющего населения Японии можно решить массовой эвтаназией пенсионеров. Как сообщила газета The New York Times, такие идеи начал продвигать доцент экономики Йельского университета Юсуке Нарита.

Впервые он высказался еще в конце 2021 года в одной из новостных программ, когда он выступил за распространение практики ритуального самоубийства самураев на престарелых жителей Японии.

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«Я чувствую, что единственно верным решением станет массовое сэппуку пожилых людей», — заявил Нарита отвечая на вопрос, что делать властям Японии со стремительно стареющим населением.

Сам доцент в беседе с журналистами заявил, что его слова вырвали из контекста. Он пояснил, что под «сэппуку» имел в виду метафору, под которой подразумевал добровольный уход с постов чиновников, политиков и бизнесменов, которые достигли предельного возраста. Он добавил, что эти места должны занять молодые люди.

«Я должен был быть более осторожным в отношении потенциальных негативных коннотаций своих слов. С прошлого года я перестал использовать подобные выражения», — заявил Нарита.

Кумир молодежи

Взгляды американского ученого привели к росту его популярности в Японии среди молодежи, которая винит в безработице действующие власти. Нариту стали часто приглашать на различные ток-шоу, а его заявления расходятся по социальным сетям.

Выступающие с критикой Нариты эксперты отметили, что рост популярности подобных идей может привести к серьезным изменениям в японском обществе. В стране низкий уровень рождаемости, высокий государственный долг, а выплаты пенсий сильно давят на бюджет страны. При этом власти продолжают принимать меры, чтобы сократить число пожилых людей, которые умирают в одиночестве.

Это не первый случай, когда в Японии появляются идеи об избавлении общества от пожилых. Несколько лет назад занимавший пост министра финансов страны Таро Асо предложил старикам «поторопиться и умереть». Сейчас он занимает важный пост в Либерально-демократической партии.

Подобные заявления не прошли без следа. В 2016 году молодой мужчина убил 19 постояльцев японского дома престарелых. Он считал, что все инвалиды и старики должны подвергаться принудительной эвтаназии.