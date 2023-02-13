13 февраля 2023, 20:33
Ученый из США предложил решить проблему старения населения Японии массовым суицидом
NYT: доцент Йельского университета призвал ввести в Японии массовую эвтаназию стариков
Проблему стареющего населения Японии можно решить массовой эвтаназией пенсионеров. Как сообщила газета The New York Times, такие идеи начал продвигать доцент экономики Йельского университета Юсуке Нарита.
Впервые он высказался еще в конце 2021 года в одной из новостных программ, когда он выступил за распространение практики ритуального самоубийства самураев на престарелых жителей Японии.
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«Я чувствую, что единственно верным решением станет массовое сэппуку пожилых людей», — заявил Нарита отвечая на вопрос, что делать властям Японии со стремительно стареющим населением.
Сам доцент в беседе с журналистами заявил, что его слова вырвали из контекста. Он пояснил, что под «сэппуку» имел в виду метафору, под которой подразумевал добровольный уход с постов чиновников, политиков и бизнесменов, которые достигли предельного возраста. Он добавил, что эти места должны занять молодые люди.
«Я должен был быть более осторожным в отношении потенциальных негативных коннотаций своих слов. С прошлого года я перестал использовать подобные выражения», — заявил Нарита.
Кумир молодежи
Взгляды американского ученого привели к росту его популярности в Японии среди молодежи, которая винит в безработице действующие власти. Нариту стали часто приглашать на различные ток-шоу, а его заявления расходятся по социальным сетям.
Выступающие с критикой Нариты эксперты отметили, что рост популярности подобных идей может привести к серьезным изменениям в японском обществе. В стране низкий уровень рождаемости, высокий государственный долг, а выплаты пенсий сильно давят на бюджет страны. При этом власти продолжают принимать меры, чтобы сократить число пожилых людей, которые умирают в одиночестве.
Это не первый случай, когда в Японии появляются идеи об избавлении общества от пожилых. Несколько лет назад занимавший пост министра финансов страны Таро Асо предложил старикам «поторопиться и умереть». Сейчас он занимает важный пост в Либерально-демократической партии.
Подобные заявления не прошли без следа. В 2016 году молодой мужчина убил 19 постояльцев японского дома престарелых. Он считал, что все инвалиды и старики должны подвергаться принудительной эвтаназии.
Пенсионеры
Япония
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