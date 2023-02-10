Эксклюзив 10 февраля 2023, 15:25 Учения НАТО в Средиземном море стали отвлекающим маневром в подготовке диверсий на «Северных потоках» Эксперт по безопасности Насонов допустил причастность США к подрыву «Северных потоков» rawpixel

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Шведский сервис отслеживания полетов авиалайнеров в режиме реального времени Flightradar24 зафиксировал прилет американского самолета-разведчика P-8A Poseidon через час после взрывов на «Северный потоках» в сентябре прошлого года. В беседе с «360» эксперт по безопасности, член КС Росгвардии, ветеран боевых действий, кавалер ордена мужества Роман Насонов сказал, что это лишний раз доказывает причастность к терактам США.

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Poseidon включили в план диверсий на "Северных потоках"

Верховным главнокомандующим армии США военной структуре была поставлена задача провести диверсии на объектах «Северного потока». На основании этого был выработан определенный план, в один из пунктов которого внесли контроль операции самым мощным американским самолетом Poseidon. Военный самолет полностью оборудован современными системами отслеживания и ведения мониторинга обстановки на расстоянии десятки тысяч километров.

Учения НАТО стали отвлекающим маневром

Это говорит, что даже если какие-либо действия не были учтены со стороны третьей-четвертой или восьмой стран-участниц, на аппаратуре Poseidon задокументирован порядок доступа к оборудованию системы, которую они в дальнейшем, как бы, уничтожили. При этом надо отметить, что система уничтожения была сделана достаточно грамотно. Сначала были доставлены водолазы, которые смогли укомплектовать оборудование «Северного потока» средствами подрыва. Однако все внимание было приковано к странам НАТО, которые в это время проводили учения. Это было отвлекающим маневром. Именно после этих учений произошел подрыв трубопроводов. Поэтому появление Poseidon на Средиземном море сразу после инцидента, где кроме него никаких других объектов не было, может говорить о причастности США к диверсиям.