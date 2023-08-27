Мир 27 августа 2023, 21:33 Убой без правил. Отстрел оленей в Норвегии назвали нарушением международных норм Юрист Семенко: Россия может вмешаться в ситуацию с забоем оленей в Норвегии unsplash.com

Читать 360tv в

В Норвегии начали убивать оленей, которые паслись на территории России. Местные власти пошли на такой шаг, чтобы не платить компенсацию за причиненный природе ущерб. Может ли РФ повлиять на ситуацию и как это сделать — в материале «360».

По данным норвежских властей, в 2023 году 42 оленя пересекли границу с Россией в поисках пастбищ. Вернуться обратно удалось 40 животным, после чего их забили в связи с опасениями, что они снова направятся в РФ.

Реклама

Кроме того, Норвегия начала восстанавливать полуразрушенный забор у границы, чтобы олени не ходили на российские пастбища. Это связано с тем, что за каждое животное норвежские власти должны выплачивать стране компенсацию в размере 50 тысяч крон (около 444 тысяч рублей), а также единовременную выплату в 47 миллионов крон (417 миллионов рублей), сообщило агентство Associated Press.

Пожаловаться в международные организации

Если отстрел оленей препятствует свободной миграции животных, это противоречит международному законодательству, рассказал «360» юрист Константин Семенко. Что касается российских законов — в Норвегии они не действуют. Поэтому в данном случае РФ может выступать лишь в качестве стороннего наблюдателя. Но если страна заинтересована в сохранении и приумножении живой природы, следует заявить протест по этому поводу в ООН или ЮНЕСКО.

«Есть фонд при ЮНЕСКО, есть международная организация по охране живой природы, по-моему, в Швейцарии она базируется. Наверное, в рамках всех межгосударственных отношений следует заявить протест по этому поводу», — подчеркнул эксперт.

unsplash.com

Факты убоя нужно доказать

Чтобы повлиять на сложившуюся ситуацию с забоем оленей в Норвегии, необходима объективная информация, отметил Семенко. По его словам, узнать о происходящем на самом деле довольно сложно. Одних догадок на счет отстрелов животных будет недостаточно.

«Если есть какие-то объективные доказательства, объективные показания, объективная информация, подчеркиваю, не просто предположения, а объективная информация, то, наверное, можно требовать воздействия через международные организации, которые в этой области существуют», — заявил юрист.

unsplash.com

Удивительная история

Собеседник «360» заявил, что достоверность распространенной в прессе информации подтвердить не так просто. Он объяснил, что речь идет о событиях, происходящих на территории Норвегии — узнать, действительно ли там убивают вернувшихся из России оленей проблематично.

«Не запускаем же вот это дроны следить, отстреливают они или не отстреливают [оленей]. Наверное, мы не располагаем достаточно объективной информацией о том, что они это делают. Тем более в массовых каких-то количествах», — поделился мнением Семенко.

Юрист отметил, что сложилась «анекдотичная история» — по его мнению, все слишком похоже на фейк. Юрист-международник добавил, что существует обратная миграция. Вряд ли олени рождаются на территории Норвегии, затем массово переходят границу с Россией, после чего не возвращаются обратно, резюмировал Константин Семенко.