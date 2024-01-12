Мир 12 января 2024, 22:58 Убийство или несчастный случай? Что известно о загадочной гибели россиянки в Турции Администрация отеля Кемера: на теле погибшей россиянки нет следов насилия David von Diemar / Unsplash

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Поиски пропавшей в Турции российской туристки завершились. В пятницу 40-летнюю Надежду Ярыгину нашли мертвой. Официальную причину гибели пока не называли, но существует две версии случившегося. По одной из них туристка упала со скалы, по второй — женщину убили. Что известно о пропаже и гибели россиянки — в материале «360».

Перестала выходить на связь

Россиянка прилетела на отдых в Кемер из Кирова 31 декабря. Она остановилась в поселке Кириш. Туристка должна была вернуться в Москву 8 января, но в положенное время не явилась на рейс.

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Близкие женщины забили тревогу. В отеле Akka Alinda, где отдыхала Надежда, рассказали, что 4 января она отправилась на прогулку в горы и не вернулась. Сотрудники гостиницы нашли в номере личные вещи и документы путешественницы. Не было только телефона, при этом женщина перестала выходить на связь.

Подруга Ярыгиной Евгения записала видео, в котором обратилась к общественности за помощью. Она попросила отдыхающих в Кемере и его окрестностях сообщить, видел ли кто-либо Надежду. Евгения также отметила, что полиция Турции ищет россиянку, но пока информации о ней слишком мало. Она призвала правоохранителей искать пропавшую не только близ отеля, но и в горах, где с туристкой мог произойти несчастный случай.

Искали несколько десятков человек

Все это время поисками Надежды занимались несколько десятков человек. Накануне турецкие спасатели обнаружили телефон, который мог принадлежать россиянке.

«В результате поисков на горе Чалыш обнаружен принадлежащий туристке телефон. Поиски усилены в данном районе», — сообщило агентство IHA.

Подруга Надежды рассказала aif.ru, что в телефоне женщины среди последних смс была фотография, отправленная маме. В комментарии к снимку россиянка отметила, что в горах совсем нет людей. При этом само устройство нашли не в горах, а по дороге к ним.

Пользователи местных чатов выдвигали свои теории о том, куда могла пойти женщина, сообщало РИА «Новости». Люди говорили, что рядом с поселком Кириш есть гора Чалыш. К ней ведет опасная, но популярная среди путешественников дорога. В этом районе много крутых спусков, подъемов и обрывов.

Надежда Ярыгина / Телеканал «360»

Обстоятельства уточняются

История с пропажей и гибелью Надежды выглядит запутанной. О том, что россиянку нашли мертвой, сначала сообщил Telegram-канал Mash. По его данным, туристку убили, предварительно похитив. Труп путешественницы нашли рядом с ее телефоном, недалеко от дома местного жителя, который работает гидом.

Волонтеры несколько раз обходили эти места, но ничего не находили. Авторы материала предположили, что предполагаемый убийца мог подбросить улику, а позже перенести туда само тело. Следователей насторожил тот факт, что телефон был в идеальном состоянии.

По данным Telegram-канала Shot, турецкие следователи сейчас прорабатывают одну из основных версий — убийство с целью получения выкупа. Волонтеры рассказывали, что тело умершей сильно обезображено, но характер травм не уточняли. Добровольцы также допустили, что женщину могли загрызть кабаны — их часто видели в этой местности. Не исключают и версию о том, что россиянка случайно сорвалась со скалы.

Unsplash

Информацию о гибели жительницы Кирова 12 января подтвердили в Генеральном консульстве России в Анталье. Там рассказали, что тело пропавшей 4 января туристки действительно нашли в результате поисков в лесу Кемера. Но дипломаты не стали делать предположений о причинах гибели россиянки.

Обстоятельства гибели россиянки уточняются, проводятся следственные мероприятия. Более подробные сведения, касающиеся указанной трагедии, станут известны после получения официального ответа турецкой стороны на запрос Генконсульства России в Анталье. Генконсульство РФ в Анталье

Сотрудники дипмиссии выразили соболезнования родным и близким погибшей, а также поблагодарили турецкую сторону и волонтеров за оперативную организацию поисков.

Следов насилия не обнаружили

В администрации отеля, где проживала россиянка, заявили, что видимых следов насилия на теле погибшей не обнаружили.

«Тело Надежды направлено в больницу для проведения аутопсии (вскрытия — прим. ред.) с целью установления причин смерти», — рассказали РИА «Новости» в гостинице.

Там добавили, что родителям путешественницы предоставят бесплатное проживание в отеле на время следствия и организации транспортировки тела. Администрация гостиницы предъявила полиции все необходимые для расследования данные, была в непрерывном контакте с близкими россиянки и оповещала их о каждом новом этапе поисков.

На данный момент расследование по факту случившегося продолжается. Сотрудники посольства РФ намерены встретиться у отеля с правоохранителями, чтобы изучить маршрут россиянки и восстановить все детали трагедии.