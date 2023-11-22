Мир 22 ноября 2023, 13:41 (обновлено: 22 ноября 2023, 16:05) Убийство Джона Кеннеди. Что известно спустя 60 лет? CBS: общественности представили новые факты об убийстве президента Джона Кеннеди Global Look Press

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Спустя 60 лет после роковых выстрелов в техасском городе Даллас, унесших жизнь одного из самых популярных президентов США Джона Фитцджеральда Кеннеди, журналисты обнародовали данные, поставившие под сомнение официальную версию случившегося. История, на которой настаивают Белый дом, ФБР и ЦРУ, о сочувствующем коммунистам убийце-одиночке, уложившем главу государства и ранившем губернатора Техаса, все больше походит на прикрытие для более изощренного и жестокого плана. Оказались ли правы сторонники конспирологических теорий, разбирался «360».

Как убили Кеннеди. Хронология событий

Поездку четы Кеннеди в Даллас планировали в рамках предвыборной кампании на тот момент действующего президента. Во время первого срока демократ Джон Кеннеди умудрился перетянуть республиканский штат во многом благодаря техасцу Линдону Джонсону в качестве своего вице-президента.

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В Даллас борт номер один прибыл 22 ноября 1963 года в 11:40 по местному времени.

Global Look Press

Через десять минут президентский кортеж уже выехал в город, в автомобиле с президентом и первой леди США находились губернатор Техаса Джон Конналли с женой Нелли, руководитель группы охраны президента Рой Келлерман и агент Секретной службы США Уильям Грир в качестве водителя.

Процессия должна была доехать до здания выставочного центра Далласа, где хотели провести торжественный обед. С машины, в которой находился Кеннеди, убрали пластиковую крышу, чтобы дать публике возможность увидеть президента. По той же причине водитель зачастую ехал медленнее положенного.

Shelly Katz/ZUMAPRESS.com / Global Look Press

К 12:30 машина главы государства оказалась на пересечении Элм-стрит и Хьюстон-стрит. В тот же момент у шестиэтажного здания книгохранилища прогремели выстрелы.

Одну из самых подробных (и от этого ценных для истории) любительских видеозаписей того, что случилось далее, предоставил свидетель Абрахам Запрудер — местный бизнесмен.

Осторожно, кадры могут быть шокирующими.

Уже через 10-15 минут далласский филиал телекомпании ABC — канал WFAA-TV — прервал программу о моде, чтобы процитировать в прямом эфире сообщение от United Press.

«Президент Кеннеди и губернатор Джон Коннелли (второй выжил. — прим. ред.) были сражены пулями убийц в центре Далласа. Они ехали в открытом автомобиле, когда раздались выстрелы. Президент, его обмякшее тело держала в руках его жена Жаклин, срочно доставлен в больницу Паркленда», — прочитал вслух сводку ведущий Джей Уотсон.

О том, что в Кеннеди стреляли, сообщили и другие американские телекомпании, срочное включение обеспечили NBC и CBS. Именно на канале CBS вел эфир любимый публикой журналист Уолтер Кронкайт, чье объявление сначала о нападении на президента, а затем и о его гибели стало историческим.

За час обычную сетку вещания CBS пришлось прерывать четырежды для новостей о покушении. О смерти Кеннеди журналистам рассказали только через 38 минут. Кронкайту пришлось приложить немало усилий, чтобы сдержать эмоции.

Примерно спустя час и 20 минут после выстрелов в Далласе полицейские задержали подозреваемого — Ли Харви Освальда.

Первые свидетельства…

Журналисты в Далласе быстро зафиксировали самые первые, по сути, свидетельские показания. Кеннеди убили на глазах у целой толпы людей, которые хотели поприветствовать президента. Некоторых очевидцев как можно скорее привезли в студию WFAA.

Так, Джей Уотсон, нервно выкуривая одну сигарету за другой, успел проинтервьюировать семью Ньюманов, находившихся очень близко к месту преступления.

Вице-президент США Линдон Джонсон на борту самолета принимает присягу в качестве президента США после смерти Джона Кеннеди. Справа от него — Жаклин Кеннеди / Global Look Press

Уильям Ньюман рассказал в эфире то, что потом подтвердил и полицейским. Первый выстрел показался ему хлопком петарды, но затем Ньюман увидел, что Кеннеди получил ранение. Потом на его глазах президенту выстрелили в голову.

Тогда Ньюман скомандовал жене и двум сыновьям срочно лечь на траву, так как подумал, что они стоят прямиком на линии огня.

Я решил, что стреляли со стороны сада, который располагался сзади меня, на возвышении от того места, где я находился. Я был прямо на обочине. Не помню, чтобы я смотрел в сторону Техасского хранилища школьных книг. Я смотрел назад, в сторону сада. Уильям Ньюман Очевидец

Информацию о стрельбе именно со стороны холма, а не из здания школьного книгохранилища подтвердили и в прямом эфире телеканала NBC. Эти свидетельства были важны, поскольку поступали в срочном режиме и на тот момент в обход госструктур, что снижало вероятность цензуры.

…и первые нестыковки

Самым странным образом события развивались вокруг схваченного в тот же день подозреваемого в убийстве Кеннеди. На 24-летнего бывшего морского пехотинца Ли Харви Освальда, судя по дальнейшим отчетам специальной правительственной комиссии, указал очевидец Говард Бреннан. Он якобы видел этого молодого человека в окне здания школьного книгохранилища.

Считается, что Освальду сначала удалось скрыться и даже не попасть в оцепление. Затем он вернулся домой, но по какой-то причине снова вышел в город и застрелил полицейского — патрульный Типпит попытался его остановить и получил четыре пули в упор из револьвера.

Ли Харви Освальд — единственный официальный подозреваемый в убийстве американского президента Джона Кеннеди / JFK Collection/ZUMARPRESS.com

После этого предполагаемый убийца пешком дошел до кинотеатра. Там его и схватили — спустя примерно 40 минут с момента преступления.

Каждый раз, появляясь перед публикой, Ли Харви Освальд выкрикивал журналистам, что никого не убивал, его допрашивали без адвоката и убийство президента на него пытаются повесить. Все из-за того, что он некоторое время — с октября 1959-го по июнь 1962 года — жил в Советском Союзе.

Через два дня после поимки Освальд будет убит прямо под прицелами камер: пока его вели, чтобы определить в далласскую тюрьму, из толпы зевак выскочил Джек Руби и застрелил подозреваемого в упор.

Позже выяснится, что оба — и Руби, и Освальд — имели, как принято говорить, неоднозначные связи с американскими спецслужбами. Настолько неоднозначные, что Ричард Хелмс, на тот момент глава ЦРУ, судя по рассекреченным документам, задавал вопрос о Ли Харви Освальде: «Не был ли он одним из наших?»

Globe Photos/ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Комиссия Уоррена по расследованию убийства Кеннеди

По прошествии недели после смерти Джона Кеннеди новый президент Линдон Джонсон приказал создать специальную правительственную комиссию по расследованию убийства, которая стала известной по имени человека, возглавившего ее, — председателя Верховного суда США Эрла Уоррена.

Другими главными членами комиссии, помимо медиков, криминалистов и детективов, стали несколько сенаторов и членов палаты представителей, включая будущего главу государства Джеральда Форда, а еще бывшего руководителя Всемирного банка Джона Маклоя и, самое забавное, экс-директора Центральной разведки Аллена Даллеса.

Globe Photos/ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Тот самый всемогущий Аллен Даллес, которого Джон Кеннеди сместил с поста главы ЦРУ в 1961 году. Президент засомневался, что хоть сколько-нибудь контролирует собственную разведку.

Свой вердикт в 26 томах комиссия представила Джонсону в следующем сентябре. Главные выводы можно было кратко описать так: Ли Харви Освальд убил президента в одиночку, трижды выстрелив из винтовки в кортеж из окна здания книгохранилища. Соответственно, все выстрелы в сторону автомобиля пришлись сзади и сверху.

Аллен Даллес / Викимедиа

Волшебная пуля и нестыковки в деле об убийстве Кеннеди

Здесь и начинаются настоящие расхождения со здравым смыслом, из-за которых продолжают процветать многочисленные конспирологические теории в связи с делом Кеннеди — как логичные, так и совершенно запредельные.

В первую очередь сомнения вызвали заявления комиссии Уоррена о том, что по президентскому авто стреляли сзади и сверху, из книгохранилища. Ведь жуткое видео Абрахама Запрудера, на котором американский лидер отлетает от выстрела назад, первые показания семейства Ньюманов и, что самое важное, свидетельства врачей, экстренно пытавшихся реанимировать смертельно раненого Кеннеди в больнице, — все это позволяет утверждать, что как минимум один выстрел пришелся спереди в голову президента.

«Волшебная» пуля / Викимедиа

Сомнительно и указанное в официальном отчете количество выстрелов — комиссия Уоррена насчитала три штуки. Как же объяснить еще ранения губернатора Техаса?

Юрист Арлен Спектер, работавший в комиссии, выдвинул предположение, которое критики иронично назвали «теорией волшебной пули». Согласно ей, одна-единственная пуля сначала попала в президента, прошла навылет, вошла в тело губернатора Коннелли, прошла и сквозь него, попала в запястье и затем в бедро.

Одна пуля. Два человека. Семь ранений. И правда, магия какая-то!

Американский кинорежиссер Оливер Стоун в документальном фильме 2021 года привел и другие данные, разрушающие и без того фантастическую (но при этом официальную!) версию об одной пуле, поразившей двух политиков.

Он напомнил, что эту пулю, судя по отчету комиссии, обнаружили на медицинской каталке, на которой перевозили губернатора Техаса. И что она сама собой (волшебная ведь) вышла из тела Коннелли, пока ему делали непрямой массаж сердца. Но это еще не все.

Оливер Стоун в 90-е оказал не последнее влияние на необходимость разобраться в деле Кеннеди. Именно после его художественного фильма 1992 года «Джон Ф. Кеннеди. Выстрелы в Далласе» (в домашнем прокате — просто JFK) многие осознали, что рассекречивать документы по убийству президента не собираются до 2039 года. Это возмутило американцев. После долгих обсуждений, в том числе слушаний в сенате, процесс обнародования документов ускорили.

Дело в том, что «сверхъестественную» пулю комиссия Уоррена решилась явить миру. Оказалось, поражающий элемент, который, как утверждается, прошил двоих людей и вызвал семь тяжелых повреждений, почти не деформирован.

Оливер Стоун представил свидетельства Джозефа Дольче — полевого хирурга времен Второй мировой войны и эксперта по баллистике. Тот работал с комиссией Уоррена и рассказал, что его команде выдали винтовку, как у Ли Харви Освальда, 100 патронов к ней и попросили провести эксперимент по деформации пули при прохождении через тело человека.

Винтовка Mannlicher-Carcano, из которой, по версии следствия, стрелял Ли Харви Освальд / JFK Collection/ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Эксперты множество раз стреляли по трупам, но каждый раз при стрельбе в запястье пуля того же калибра, что и «волшебная», сильно деформировалась на конце. Стоит ли говорить, что показания Джозефа Дольче не попали в отчет комиссии?

Под давлением

К 60-летию со дня гибели президента, одного из самых любимых америкацами, вышел документальный фильм от Paramount+ «Джон Кеннеди: что видели врачи». Это далеко не первый раз, когда медики, пытавшиеся откачать безнадежно раненого лидера, высказывались о том, что видели в тот трагический день. И о том, как им приходилось терпеть давление властей все последующие годы.

/J.L. Sousa/Register / Global Look Press

В фильме Оливера Стоуна тоже приведены свидетельства докторов, которые вынуждены были подгонять свои свидетельства под результаты комиссии Уоррена.

Однако новая документальная лента ценна тем, что авторам, работавшим над проектом более десяти лет, удалось собрать для открытого разговора всех медиков, находившихся в госпитале Паркленда 22 ноября 1963 года и доживших до наших дней.

«Врачи в Паркленде имели большой опыт лечения огнестрельных ранений и не имели никаких других целей, кроме как попытаться спасти жизнь президента. Те, кто видел рану на шее президента, полагали, что это входное ранение. Некоторые из них видели зияющую дыру в затылке Джона Кеннеди», — заявила исполнительный продюсер фильма Жаклин Лют.

По ее словам, правительство сделало все возможное, чтобы отрицать факты, запугивать и угрожать врачам Паркленда, поскольку их наблюдения противоречили единственной гипотезе о «волшебной пуле» комиссии Уоррена.

John F. Kennedy Library/ZUMAPRESS.com / Global Look Press

«На основании этого я пришла к выводу, что имело место сокрытие и общественности не сказали правду», — констатировала Лют.

«Две картинки, которые вы мне показали, предположительно, из архивов, — не то, что я видел той ночью. Не знаю, откуда эти снимки взялись. Вот здесь, на затылке, справа, ничего не могло быть», — сообщил ассистент фотографа по вскрытиям Военно-морского госпиталя Бетесда Флойд Рибе, тоже снявшийся в фильме.

После Кеннеди

Охватить в одной статье все сомнительные аспекты дела Кеннеди — о том, что Ли Харви Освальд работал на антикастровскую группировку и параллельно раздавал листовки за Кастро, или о конфигурации винтовки единственного подозреваемого на разных фотографиях следствия, или как резко менялись показания свидетелей, — почти невозможно.

Факт остается фактом: смерть Кеннеди изменила Соединенные Штаты Америки. Да и, судя по последствиям для многих государств, весь мир.

Джон и Жаклин Кеннеди / KEYSTONE Pictures USA/ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Достаточным доказательством того, насколько важен был этот политик, можно считать реакцию на его гибель тех деятелей, которые считались его соперниками или противниками. Фидель Кастро узнал о событиях в Далласе по телефону. Журналист из Франции Жан Даниэль, бывший при этом, слышал реплики лидера кубинской революции.

«Что? Покушение?.. Ранен? Очень серьезно?..» — уточнял Кастро.

После он вернулся к журналисту и трижды пробормотал: «Это очень плохие новости». Затем, когда появилась надежда, что Кеннеди можно спасти, Кастро заметил: «Если смогут, считайте, что он переизбрался».

Молодой, харизматичный, в меру скандальный, предотвративший ядерную третью мировую войну, развернувший космическую гонку, сделавший первые шаги для борьбы с расовой сегрегацией — Джон Кеннеди давно превратился в одного из золотых идолов Америки. И его преждевременная смерть только закрепила этот образ.

Спустя 60 лет с тех роковых выстрелов в Далласе мы все еще будем задавать вопросы. А ответы на них, кстати говоря, не всегда обязательны.