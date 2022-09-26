У США есть план на случай атомной войны: в нем не нашлось места союзникам по НАТО | 360°

Эксклюзив 26 сентября 2022, 20:27 Поделиться Telegram

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Viber Ядерное оружие — последний аргумент Политолог Светов заявил, что отказываться от «ядерных чемоданчиков» еще рано Фото freepik.com

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Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил журналистам, что при атаке ядерным оружием у его страны готов план действий. Политолог и журналист Юрий Светов пояснил «360», что подобный алгоритм записан в военной доктрине каждой страны. Однако союзникам Соединенных Штатов куда интереснее, будут ли американцы их защищать.

Далее — прямая речь политолога.

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Защита существования России

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Причины, которые могут принудить нашу страну применить ядерное оружие, четко определены в военной доктрине. Президент Российской Федерации Владимир Путин, обращаясь к стране с информацией о частичной мобилизации, четко их перечислил.

Главные причины применения атомных ракет — это угроза суверенитету, угроза самому существованию России. Такие вещи должны обходиться без кривотолков, которые так любят западные политики. Ядерное оружие, по сути, стало тем, что в римском праве называлась ultima ratio, или «последний довод» Юрий Светов политолог и журналист.

Если возникает угроза существованию России как государству, мы готовы применить ядерное оружие. Американцы и все их союзники сразу заявили, что Россия угрожает миру. Но почему бы и нет? Почему мы не можем угрожать? Нам-то угрожают все время!

Обратите внимание на тон, с которым с нами разговаривают, допустим, президент США Джо Байден, государственный секретарь США Энтони Блинкен или премьер-министр Великобритании Лиз Трасс. Какие слова звучат! «Вы проводите референдум, и мы вас предупреждаем…». И тут же сыплются угрозы. Им мало 11 тысяч санкций.

Кстати, «умные» люди на Украине предлагают взять ядерное оружие у Израиля и применить его против России. При этом израильтяне не признают (хотя и не отрицают) наличия у себя таких боеголовок. Хотя все знают, что подобные ракеты есть и ЦАХАЛ держит их для себя. Странно думать, что их вдруг отдадут украинцам.

США не дают гарантий союзникам

В том, что сказал журналистам госсекретарь США Блинкен, нет ничего нового. У американцев существует своя военная доктрина. И там точно так же, как и у России, четко обозначено и сформулировано, при каких условиях Соединенные Штаты Америки могут применить ядерное оружие.

Мы знаем их доктрину, они знают нашу. Исходя из этого, каждая из сторон соответственно строит свою оборонную политику и учитывает все варианты. Однако я думаю, что самое главное в заявлении Блинкена — то, о чем не было сказано и чего так сильно ждут от американцев их союзники.

Это два вопроса. Первый касается пятой статьи Устава НАТО. Она обязует оказывать помощь тем членам альянса, которые подверглись агрессии. Означает ли это, что при нападении без применения ядерного оружия на Эстонию или, допустим, Польшу американцы применят атомные боеголовки? Ответа нет.

А что если такое нападение на союзника Соединенных Штатов с применением тактического ядерного оружия (стратегическое там не нужно) произойдет, применят ли США свои атомные ракеты? Ответ на этот вопрос, как я понимаю, также остается неопределенным, хотя воинственных прибалтов тема очень интересует.

Фото freepik.com

Второй вопрос касается Тайваня. Американцы громогласно говорят о том, что они будут его поддерживать и не дадут в обиду. Однако применят ли США ядерное оружие для защиты островного государства в случае предполагаемой военной операции Китайской Народной Республики?

Многих интересует, готовы ли американцы поставить на кон собственную безопасность ради своих союзников. Потому что применение американцами ядерного оружия в защиту Тайваня означает ответный удар китайских стратегических ядерных ракет по Соединенным Штатам. Вокруг этого и крутится вся интрига.

Фото freepik.com

«Ядерный чемоданчик» по-прежнему актуален

Часто пишут, что в России и в США установлена система, которая сама запускает ракеты в ответ на агрессию. Однако судя по тому, что я читал и слышал, систем автоматического ядерного ответа все-таки нет. Для запуска боеголовок все равно нужно применить ключи, которые есть у президента и министра обороны.

Блокирующий человеческий фактор просто необходим. Были случаи и в Советском Союзе, и за рубежом, когда за ядерную атаку принимали, например, стаи птиц. Представьте себе, что было бы, если бы существовал автоматический ответ. Поэтому отказываться от знаменитых «ядерных чемоданчиков» никто не стал.

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