Эксклюзив 18 февраля 2023, 13:03 У Германии стокгольмский синдром. Расследование Херша о «Северных потоках» это доказало «Голос Мордора»: Германия стала заложницей США со стокгольмским синдромом РИА «Новости»

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Администрация США после публикации расследования Сеймура Херша о подрыве «Северных потоков» делает вид, будто ничего не произошло. В Германии тоже не слышно никакой реакции. Вполне вероятно, что после публикации новых данных ФРГ начнет защищать Штаты — слишком долго страна была заложницей американских властей. Об этом специально для Telegram-канала «360» рассказал автор Telegram-канала «Голос Мордора».

Не конец истории

Похоже, что рассказ Сеймура Херша о том, как были взорваны «Северные потоки», вовсе не выдумка. Уж слишком много мелочей и подробностей, которые пришлось бы придумывать очень долго. Или нанимать какого-нибудь писателя, пишущего в жанре политического триллера. В нашем случае — геополитического.

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И это еще далеко не конец истории. Мистер Херш обещает новые подробности, да и наверняка кто-то из участников преступления начнет говорить, пусть и анонимно. Наверняка некоторые из простых исполнителей начинают понимать, во что их втянули.

Да и обыватель находится в немалом удивлении от происходящего, если не сказать грубее, и рано или поздно начнет требовать от властей рассказать правду. Может, когда-нибудь это и случится, если, конечно, власть сменится.

РИА «Новости»

Болезненность Германии

И мне очень интересно, а что вообще должны сейчас чувствовать немцы? Ведь произошедшее можно сравнить с тем, когда к тебе в квартиру кто-то врывается, долбит кувалдой по стенам, вырывает электропроводку и уходит. Ты прекрасно знаешь, кто оставил тебя без электричества, но обвиняешь совершенно другого. А настоящего преступника начинаешь отмазывать. Ну, или с изнасилованием — когда жертва активно защищает насильника.

Впрочем, черт его знает. Может, Германии и в самом деле понравилось? Есть же стокгольмский синдром, в конце концов, а Германия так долго находится в заложниках у США, что вполне могла его приобрести.

Властям плевать на людей

И удивительно, что многие простые немцы понимают, какой «подарок» им сделали американцы. Понимают, что многие потеряют работу, что будет падать уровень жизни.

Власть предержащим сие до лампочки — у них есть приличные счета, да и недвижимость где-нибудь в теплых странах, а если что — может, и американцы пригреют своих бывших верных слуг. Хотя прагматичные янки очень не любят хранить без пользы использованные презервативы, предпочитая их выбрасывать.

Но в любом случае главным пострадавшим во всей этой истории является именно народ Германии.

А еще американцы открыли ящик Пандоры. Подводные диверсии — штука очень тонкая, раскрыть их нелегко. И ведь у западников тоже полно инфраструктуры на дне морей и океанов. Интернет-кабели, силовые кабели, трубопроводы. Так что не стоило кидаться камнями, живя в стеклянном доме.