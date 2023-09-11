Мир 11 сентября 2023, 16:01 Турция попросит Россию увеличить поставки зерна в страны Африки Эрдоган пообещал обсудить с Путиным увеличение поставок зерна в страны Африки РИА «Новости»

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Поставку одного миллиона тонн российского зерна в беднейшие страны Африки необходимо увеличить. Об этом заявил в беседе с журналистами президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, подводя итоги прошедшего в Нью-Дели саммита G20.

Он напомнил, что поставки организовали в рамках соглашения между Россией, Турцией и Катаром. Но сам объем зерновых Эрдоган посчитал недостаточным. Он подчеркнул, что обсудит эту ситуацию с президентом России Владимиром Путиным.

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«Я снова буду обсуждать этот вопрос с президентом Путиным по телефону. Необходимо успокоить наименее развитые африканские страны», — привело заявление Эрдогана издание Haber.

Турецкий лидер отметил, что во время визита в Сочи он предложил президенту России вернуться в зерновую сделку, но в ответ услышал, что Запад не выполнил взятых на себя обязательств. Эрдоган добавил, что намерен приложить все усилия, чтобы разрешить эту проблему.

«В России хотят, чтобы был создан механизм оплаты, чтобы получать деньги за зерно, которое они будут отправлять по этому коридору. Чтобы были сняты ограничения на страхование их судов. Мы пытаемся решить эти проблемы», — добавил турецкий лидер.

Эрдоган обратил внимание, что не теряет надежды на то, что диалог и взаимовыгодное сотрудничество приведут к хорошим результатам для всех участников сделки.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия может вернуться в зерновую сделку при выполнении всех своих условий. Он добавил, что даже в действующих ограничениях экспорт российского зерна на мировой рынок продолжился.

Россия объяснила выход из зерновой сделки невыполнением данных ей гарантий ООН. Речь идет разблокировке активов компаний, доступ российских сухогрузов в европейские порты, страхование грузов и переподключение Россельхозбанка к системе международных переводов SWIFT.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш направил в Министерство иностранных дел России письмо с предложениями по реализации обязательств, но во внешнеполитическом ведомстве заявили, что ничего нового в этих обещаниях не увидели.