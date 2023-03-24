Мир 24 марта 2023, 14:40 Аутсайдер среди претендентов и пристальное внимание НАТО. Турция накануне выборов Политолог Светов: признавший российский Крым Догу Перинчек не станет президентом Турции РИА «Новости»

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Турция готовится к президентским выборам. Победу пророчат нынешнему главе республики Реджепу Тайипу Эрдогану, однако конкуренты тоже ведут активную кампанию. Один из самых ярких левых политиков Догу Перинчек пообещал вывести страну из НАТО и дружить с Россией. Он провел в тюрьмах 15 лет по обвинению в принадлежности к фантомной организации, но был полностью оправдан.

Турецкий политик признал Крым

Претендент на пост президента Турции Догу Перинчек, возглавляющий партию «Родина», заявил, что считает Крым и Донбасс частью России. Он также пообещал в случае победы на выборах вывести свою страну из Североатлантического альянса.

РИА «Новости»

Расширение НАТО в любом направлении представляет угрозу для Турции, отметил Перинчек. По его словам, опросы показали, что 80% турок негативно относятся к Соединенным Штатам Америки, а 70% считают Россию и Китай друзьями.

Ранее турецкий кандидат в президенты посчитал статью журнала Foreign Poliсy о возможных беспорядках на выборах в Турции прямой декларацией о намерениях США. Политик обвинил американцев в том, что они хотят устроить «кровавую бойню».

Турецкий социалист

Догу Перинчек родился в 1942 году на юге Турции в семье заместителя главного прокурора Верховного суда и депутата парламента. После школы он изучал немецкий язык в Гете-институте в Германии, а по возвращении получил диплом юриста в Анкарском университете.

Политик активно участвовал в левой революционной борьбе и был арестован после военного переворота 1971 года. Его приговорили к 20 годам тюремного заключения, но спустя три года освободили.

Догу Перинчек / РИА «Новости»

Следующий арест был после военного переворота 1980 года. На этот раз Перинчек получил восемь лет заключения и вышел на свободу в 1985-м. Преследование властей никак не ослабило политическую активность левого юриста, и в 1990 году его снова арестовали — уже на три месяца.

Примерно в то же время Перинчек создал свою партию, которая сначала называлась Рабочей, а в 2015-м стала Патриотической. Политик успевал работать и даже защитил докторскую диссертацию в немецком Институте политических наук Отто Зура.

В общей сложности Перинчек провел в тюрьме 15 лет своей жизни, но это не помешало ему остаться верным взглядам. Ранее он уже участвовал в президентских выборах — в 2018-м.

Жертва маккартизма

Самый громкий арест Перинчека был в 2008 году. Политика задержали по делу некой тайной ультранационалистической организации «Эргенекон», в которую якобы входили высшие чины армии и силовики, а также известные люди республики.

Собственно, так ли называется организация, неизвестно. Имя ей выдумали в честь сказочного места, которое никто не видел, но многие верят, что оно действительно есть, — эдакая Шамбала тюркских народов.

Таинственная организация стала прекрасным козлом отпущения: ей приписывали все нераскрытые теракты и происшествия. Кроме того, в ее ряды автоматически записывали каждого несогласного с властями — совсем как во времена американского маккартизма, когда в любой оппозиции видели коммунистов.

РИА «Новости»

Кстати, о США. Турецкий историк, политолог и профессор Мехмет Перинчек, сын политика, не раз говорил, что дело «Эргенекона» инициировали именно американцы, после того как часть военной элиты поставила вопрос о выходе Турции из НАТО.

Всего по делу о неуловимой организации задержали сотни подозреваемых, которым вменяли ответственность практически за каждый акт политического насилия. Непосредственно Догу Перинчек был приговорен в 2013 году к пожизненному заключению.

Но уже через год его и других заключенных освободили. В 2015-м большинство обвиняемых оправдали. Судебные эксперты пришли к выводу, что документы о предполагаемых заговорах были фальшивыми.

Внутренние проблемы Турции

Политолог и журналист Юрий Светов в разговоре с «360» отметил, что часть жителей Турции действительно тепло относятся к России и поддерживает ее. На общественное сознание не могли не повлиять многолетние связи между странами.

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«Турецкие компании, в первую очередь строительные, активно работают в России. Многие турки побывали здесь и познакомились с реальной Российской Федерацией, а не той, о которой им рассказывают СМИ», — сказал Светов.

Он напомнил, что в Турции отдыхают множество туристов из России. А когда случилась пандемия коронавируса, кошельки турок остро почувствовали нехватку россиян.

Эти обстоятельства способствуют тому, что есть определенные слои турецкого общества, которые симпатизируют России. Но на турецких выборах 14 мая определяющую роль будет играть внутреннее положение Турции. Внешняя политика интересует турок куда меньше. Юрий Светов

Хорошо, что на фоне глубоких экономических проблем — падения курса национальной валюты, роста цен, разрушительного землетрясения — в Турции нашелся политик, заявивший о дружбе с Россией и пообещавший вывести страну из НАТО.

Но шансов победить на выборах у него нет, уверен Светов.

Выборы под присмотром НАТО

Основные претенденты на пост турецкого лидера — действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган и кандидат от объединенной оппозиционной, лидер Народно-Республиканской партии Кемаль Кылычдароглу.

«Перинчек все-таки аутсайдер в этой компании. Гораздо важнее, если его партия „Родина“ проведет своих представителей в парламент: тогда там будут звучать голоса в пользу нормальных отношений Турции с Россией», — подчеркнул собеседник «360».

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган / РИА «Новости»

Турция — демократическая страна, и за президентскими выборами там будут пристально наблюдать американцы и страны — члены НАТО. напомнил Светов. Поэтому местному правительству нужно будет показать, что избирательный процесс проходит честно.

«Эрдоган контролирует силовые структуры и многие органы власти, поэтому активно использует административный ресурс. Сейчас президент Турции находится словно меж двух огней, и в этом деликатность его положения», — подытожил политолог.