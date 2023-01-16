Эксклюзив 16 января 2023, 16:19 Турция может выступить гарантом по Украине после завершения СВО. Все дело в ее связях с Россией Публицист Новоселов заявил, что Турция может стать гарантом Украины после завершения СВО РИА «Новости»

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После завершения специальной операции перед Россией встанет вопрос о том, кто сможет выступить гарантом исполнения обязательств для Украины. Площадку для переговоров может предоставить любая страна, но в идеале она должна входить в БРИКС. Альтернативой может стать Турция, которая имеет тесные связи с Россией, заявил публицист Иван Новоселов в эксклюзивной колонке специально для «360».

Далее — прямая речь.

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Вопросы о будущем Украины

Российская спецоперация медленно, но верно движется к успешному завершению. В связи с этим начинают возникать вопросы относительно будущего Украины, а в особенности — относительно официального оформления этого будущего.

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Цели российской СВО предусматривают определенные требования к Украине и гарантии их выполнения. Однако очень важно заранее определить эти гарантии и способ обеспечить выполнение Украиной требований России.

Режим Зеленского в Киеве уже продемонстрировал полную недоговороспособность. Более того, этих деятелей нельзя считать действительно независимыми. Они находятся в полном подчинении у западных хозяев и не могут без разрешения идти на какие-то уступки, давать обещания или брать обязательства.

Неважно, кто подпишет капитуляцию Украины: Зеленский или кто-то еще. Маловероятно, что киевская хунта добровольно согласится изменить выпестованные ими законы или признать новые территориальные реалии. К тому же сейчас у России конфликт не просто с Украиной, но и с Западом, и поэтому лучше сразу же привлечь его к переговорам.

Договороспособность Запада

Однако договороспособность Запада тоже вызывает серьезные сомнения. Европе доверять нельзя. Достаточно вспомнить Минские соглашения, когда Ангела Меркель и Франсуа Олланд целенаправленно вступили с Порошенко в сговор с целью обмануть Россию.

США также не очень-то заслуживают доверия. Если им не нравится соглашение, они просто из него выходят, как в случае с СНВ. Если им нужно что-то оправдать, они всегда найдут повод. Но при этом США — это единственная действительно независимая страна Запада, с которой можно договариваться.

К сожалению, в этом году в США у власти останется администрация Байдена, но у России нет времени ждать, когда американцы выберут кого-то более разумного.

Итак, кто же может организовать мирные переговоры и гарантировать соблюдение условий украинской стороной? ООН — бессильная организация, где доминирует Запад. Формально признание ООН новых реалий желательно, но необязательно.

Важно понять, что, хотя мирные переговоры могут положить конец горячей фазе конфликта, противостояние России и Запада на этом не закончится. Поэтому использовать ООН и другие площадки, где доминирует Запад, — плохая идея, если Россия хочет добиться выгодных условий.

В идеальном случае гарантами мирного соглашения с Украиной должны выступить Китай, Индия и США. Китай — как партнер России, США — как спонсор Украины, а Индия — как действительно нейтральная страна.

Площадку для переговоров может предоставить любая страна. В идеале их лучше было бы проводить в стране БРИКС, но это также может быть и Турция. К тому же Турцию можно привлечь в качестве еще одного гаранта, поскольку она находится в Черноморском регионе, имеет довольно тесные связи с Россией, но при этом является членом НАТО.

Разумеется, это просто один из возможных сценариев. Однако какой бы вариант переговоров ни был выбран, самое важное — закрепить плоды победы и сделать так, чтобы необходимость в проведении специальной военной операции на Украине больше никогда не возникла.