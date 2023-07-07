Эксклюзив 07 июля 2023, 19:25 Турция и все-все-все. Что предлагали лидеры стран для российско-украинского мира? Обозреватель Михаил Ракитский: европейские страны начали отворачиваться от Украины

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Слово «мир» за несколько недель уже набило оскомину: сколько бы ни было идей по дипломатическому урегулированию украинского конфликта, а стороны все никак не начнут диалог. Что же предлагали мировые лидеры и почему эти инициативы не привели к диалогу, рассказал обозреватель Михаил Ракитский в колонке для «360».

Далее — его прямая речь

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Если пробежаться по фактам, то можно составить практически топ мирных инициатив по Украине. И они не под грифом «секретно» — про них пишут, кстати, и на Западе.

Вот, например, публикация издания USA Today. Дословный перевод заголовка: «Каковы мирные планы для Украины? У Ватикана, Китая и самой Украины есть идеи. Сработает ли что-нибудь?»

Далее в тексте краткое описание каждого из пакетов. Нет только одного — истиной причины, почему Россия и Украина еще не за столом переговоров. Как бы пафосно это ни звучало, но в конце мы ее озвучим. Вам понравится.

Первая мирная инициатива — африканская

Делегация побывала в Киеве. Не без скандала, но все же разговор состоялся. Господин Зеленский тут же сказал, что все плохо, ничего не получится. Однако дипломаты рук не опустили: сели в самолет и прилетели в Москву — здесь тоже озвучили свои предложения.

В Кремле не были так категоричны, как в офисе на Банковой улице, однако лед не тронулся.

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Китай

Эту инициативу изложил в своей статье лидер КНР Си Цзиньпин. Все мы помним 12 пунктов: тогда президент России Владимир Путин поблагодарил коллегу, который гостил в Москве, и, в общем-то, появилось ощущение, что переговоры могут состояться. А когда на Украину отправился спецпредставитель КНР, ощущения эти только усилились.

Потом был визит в Россию, и… тишина.

Католики

По поручению папы римского Франциска в Киев прилетел кардинал Маттео Дзуппи. Учитывая, какой силой владеет эта структура, Ватикан мог бы что-то сделать, тем более что опыт разрешения кризисных моментов имеется. Потом папский посланник направился в Москву, но в итоге появилось заявление, что решения нет. Ну на нет и суда нет.

Бразильский вариант

Президент солнечной страны Лула да Силва предложил создать так называемый мирный клуб, в который должны были войти Китай, Индия, Индонезия и ряд латиноамериканских государств.

Фактически в роли гарантов политик видел те правительства, которые не имеют никакого отношения к текущему конфликту. Запомните этот момент.

Об этом клубе было много разговоров в новостях. В итоге все как-то затихло, и до сих пор нет понимания, а ведется ли в этом направлении какая-то работа. В отличие от отвергнутой пятой инициативы.

Индонезия

Министр обороны Индонезии Прабово Субианто предложил создать 16-километровую демилитаризированную зону, что позволит прекратить боевые действия, а уже потом дипломатическим путем на полях ООН решать вопросы со спорными территориями.

Здравая идея, которую тут же отвергли в Киеве, назвав ее абсолютно пророссийской. А ведь она в некоторых моментах напоминает стамбульские недосоглашения.

РИА «Новости»

А что предложили в Турции?

Про Эрдогана как только ни шутили в контексте его суперспособности сидения на двух стульях сразу, но, так или иначе, в самом начале обострения украинского кризиса именно Анкара смогла усадить за один стол делегации из Москвы и Киева.

Но Россию нагло обманули, причем именно нагло до такой степени, что западная пресса писала открыто: переговоры были нужны, чтобы выиграть время.

Украинская инициатива

Знаменитые 10 требований Зеленского смакует весь коллективный Запад, предлагая провести какие-то отдельные саммиты без участия Москвы.

Тезисы, что озвучены в документе, кажутся фантасмагоричными, потому что офис на Банковой улице хочет и рыбку съесть, и косточкой не подавиться. Там хотят все и сразу и даже без хлеба. Разумеется, эту инициативу даже рассматривать не стали в Москве, что абсолютно логично.

Так почему же ни одно предложение не сработало?

США мечтают остаться гегемоном, потому разрешение внешних дел для них на первом месте. Но союзники на европейском континенте выдыхаются.

Например, не так давно Зеленский прибыл в Болгарию. Вместо огромной делегации и красной дорожки — заместитель премьер-министра Мария Габриэль. Ну, у начальства много дел.

Или вот посвежее — Чехия. Тоже не случилось шикарной встречи. Вроде бы мелочь, но вы можете себе представить, чтобы такое вообще произошло? Сам Зеленский — человек года, артист от природы, борец за демократию и просто крутой парень в зеленой рубахе, а тут раз — и никого. Это знак.

РИА «Новости»

Европейские страны потихонечку отворачиваются от Незалежной. Болгары тут прямо сказали: никакого оружия, немцы ноют — своего мало, подпевают французы.

Может быть, какие-то из инициатив все-таки не попали в долгий ящик? Может, общество к чему-то готовят?