Мир 31 января 2023, 23:03 Турецкий профит. Чем репутация миротворца выгодна Эрдогану Политолог Ярошенко: заслуги Эрдогана в деле установления мира сильно преувеличены РИА «Новости»

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В верхней палате парламента Пакистана озаботились выдвижением президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на Нобелевскую премию мира — за то, что он «в одиночку предотвратил глобальную катастрофу». Венгрия также поддержала эту инициативу. Непонятно, зачем турецкому лидеру понадобился титул «главного миротворца и переговорщика»: пока о серьезном диалоге между Россией и Украиной говорить рано.

Газовый халиф

Политолог, вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин в беседе с «360» заметил, что перед Эрдоганом стоят две большие задачи — укрепить международные позиции своей страны и выиграть президентские выборы в мае 2023 года.

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«Для него важно и то, и другое. Более того, для него это взаимосвязанные вещи», — объяснил он.

Президент Турции поэтому и позиционирует себя в качестве переговорщика, добавил Макаркин, способного добиться хоть каких-то результатов на фоне остальных. К тому же Эрдоган старается быть заботливым главой государства с возможностью превратить страну в крупный газовых хаб по договоренности с Россией.

«Он позиционирует себя твердым поборником и защитником ислама: поругался со Швецией в частности», — подчеркнул политолог.

В свое время в Османской империи был султан-халиф — человек, которые объединял качества светского и духовного главы. И Эрдоган придерживается того же, той же традиции <…> — как глава светского государства является защитником мусульман. Алексей Макаркин политолог

Тактика Эрдогана получает позитивных отклик не только в Турции, хотя политик в первую очередь рассчитывает на нее, но и в других мусульманских странах.

На всех стульях сразу

Политолог Алексей Ярошенко в разговоре с «360» отметил, что турецкий лидер умело пользуется своим периферийным положением и ведет разнообразную политику, всегда оставаясь проводником интересов Турции.

«Надо понимать, что у него есть свой собственный образ будущего Турции, который связан в том числе с объединением тюрков, а тюрки — это очень большой народ. И Турция в том числе пытается дестабилизировать ситуацию в России через тюркоязычные народы», — призвал помнить политолог.

В этом смысле, добавил Ярошенко, президент Турции пытается усидеть даже не на двух, а «на всех стульях сразу» и извлечь максимум выгоды из любой ситуации. Подобная «многовекторность» создает и большое препятствие для получения Нобелевской премии мира.

РИА «Новости»

Нобелевская премия — это инструмент влияния западного мира. Ожидать, что незападному политику, который при этом пестует свою «незападность», дадут эту награду, я бы не стал. Алексей Ярошенко политолог

Алексей Макаркин напомнил, что Эрдогану есть что поставить себе в заслугу. Например, зерновую сделку, которая не очень, мягко говоря, устраивает Россию, но тем не менее продолжает действовать.

«Этот успех турецкий лидер точно может предъявить международному сообществу. Мол, у других вообще ничего не вышло, а у меня получилось хоть что-то», — сказал политолог.

РИА «Новости»

Если судить по «гамбургскому счету», то заслуги Эрдогана в деле установления мира сильно преувеличены, заметил Ярошенко.

«Что касается выдвижения на премию мира — это просто такой пиар-ход перед избирательной кампанией. Я думаю, туркам было легко договориться с пакистанским парламентом, чтобы такую инициативу продвинуть», — заявил он.

Ответвление на Балканы

Если мотивация Пакистана в вопросе выдвижения Эрдогана более или менее ясна, то поддержка Венгрии смотрится, на первый взгляд, странно.

«Будапешт таким образом показывает, что для Венгрии Турция в лице ее лидера является вполне приемлемым партнером, в том числе в контексте пресловутого газового вопроса», — объяснил Макаркин.

И если вспомнить, что от «Турецкого потока» есть ответвление на Балканы, все встает на свои места.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, как и Эрдоган, показывает этим заявлением, что ему важны в первую очередь интересы своих граждан, а не какие-то геополитические желания Евросоюза. По этой причине, добавил политолог, Орбан готов дружить и общаться со всеми, особенно по газовым вопросам, чтобы обеспечить стабильное газоснабжение страны. Невзирая ни на какие внутринатовские скандалы.

Просто пиар

По большому счету, на переговоры никак не влияет, кто и как на них пиарится. Урегулирование украинского кризиса зависит исключительно от достижения Россией целей специальной военной операции.

«А дальше уже параллельно могут идти разные дипломатические треки — при участии Эрдогана или без него. Пока что они могут крутить это как хотят, выставлять себя миротворцами, посредниками — кем угодно. Но это все ерунда. Пока Россия не достигнет целей специальной военной операции, мирные переговоры, а уж тем более склонение России к невыгодным для нее условиям — это все пустое», — подытожил Алексей Ярошенко.