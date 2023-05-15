Мир 15 мая 2023, 15:29 Проамериканская оппозиция или собственные интересы? Турецкие выборы пошли на второй тур Политолог Светов: за оставшиеся две недели Эрдоган может добиться преимущества на выборах РИА «Новости»

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Никто из кандидатов в президенты Турции не смог перешагнуть 50%-ный барьер. Во втором туре встретятся представитель от объединенной оппозиции Кемаль Кылычдароглу и действующий президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Последний пока лидирует с небольшим отрывом, но за спиной оппозиционера стоят американцы. Оставшиеся две недели до нового этапа выборов будут решающими: Турция или станет новой марионеткой США, или предпочтет отстаивать собственные интересы.

Турцию ждет второй тур выборов

Турки выбирают своего 14-го по счету президента. После обработки 100% бюллетеней действующий лидер республики Реджеп Тайип Эрдоган набрал 49,24% голосов.

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На счету оппозиционера Кемаля Кылычдароглу — 45,06%, у представителя альянса Ata Синан Оган — 5,28%. Четвертый претендент Мухаррем Индже снял свою кандидатуру.

РИА «Новости»

Председатель Высшего избирательного совета Ахмет Енер заявил, что выборы прошли без происшествий. Для полной победы кандидатам нужно было набрать в первом туре 50% плюс один голос. Поскольку этого не произошло, второй тур назначен на 28 мая.

Перед началом голосования стало известно, что президент Турции почувствовал себя плохо в прямом эфире местного телеканала. Однако политик быстро поправился и скоро снова появился на публике. Политологи отмечали, что оппозиция не сможет разыграть эту карту, ведь Эрдоган моложе соперников.

Статистика выборов в Турции, по данным турецких СМИ / Телеканал «360»

Третий кандидат оттянул голоса

Политолог и журналист Юрий Светов в разговоре с «360» напомнил, что безоговорочную победу в первом туре Реджепу Тайипу Эрдогану никто не прочил.

«Все опросы общественного мнения показывали скорее, что Эрдогана может опередить кандидат оппозиции. И то, что действующий президент все-таки набрал 49%, вполне можно засчитать за успех, учитывая, что все крупные города Турции голосовали против него», — сказал Светов.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после голосования на избирательном участке в ходе всеобщих выборов в Стамбуле / РИА «Новости»

Он обратил внимание, что большинство турок, находящихся в России, тоже голосовали за оппозицию. Дело в том, что ключевая проблема на этих выборах — экономическое положение Турции: избиратели ставят эти проблемы в вину именно Эрдогану.

«Второе обстоятельство, помешавшее быстрой победе турецкого президента, — третий кандидат, Оган, который взял 5,28% симпатий избирателей. Без него эти голоса достались бы Эрдогану или Кылычдароглу, обеспечив одному из претендентов безусловную победу», — добавил политолог.

Итог выборов решат две недели

Светов отметил, что во втором туре будет точно ясно, кого и как поддерживает Турция. Положение Эрдогана сложное, причем здоровье турецкого лидера и прочие факторы — лишь детали. Куда важнее экономическое положение Турции: инфляция, безработица и другие проблемы.

«Оппозиция фактически ничего реального не предлагает, она только говорит „Давайте заменим Эрдогана, чего это он у власти уже 20 лет, пора выбрать другого“. А у нынешнего президента все-таки есть возможность предложить какие-то конкретные решения», — уточнил политолог.

Участница митинга сторонников действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана перед штаб-квартирой AK parti (турецкая правящая Партия справедливости и развития) в Стамбуле / РИА «Новости»

Эрдоган в предвыборной программе давал обещания о помощи нуждающимся слоям населения. Кроме того, турецкий президент может продолжить работу с ликвидацией последствий землетрясения.

«Шансы на победу у Эрдогана и Кылычдароглу равны. Все зависит от того, как пройдут эти две недели до второго тура. Эрдоган может что-то еще предложить своим избирателям и, может быть, успеть что-то сделать за это время», — предположил Светов.

США поддержали оппозицию

Незадолго до выборов в Турции американские власти дали понять, что делают ставку на оппозиционера Кылычдароглу. Посол США Джеффри Флейк по собственной инициативе устроил встречу с соперником Эрдогана.

Турецкий лидер откровенно разозлился на столь явную игру за своей спиной и заявил, что не привык к такому поведению дипломатов. Эрдоган напомнил Флейку, что он должен «знать свое место» и пообещал больше не принимать американского посла.

Помимо этого, действующий президент публично назвал кандидата от объединенной турецкой оппозиции ставленником США. Если Кылычдароглу выберут новым главой республики, он наверняка будет слушаться Соединенные Штаты и подключится к антироссийским и антииранским санкциям.