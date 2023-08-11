Мир 11 августа 2023, 00:37 Врать себе и другим. «Акт о капитуляции России» — тупик для Украины Политик Олейник: с Украиной договариваться бессмысленно, Зеленский — марионетка США Официальное интернет-представительство президента Украины

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Украина начала работу над «актом о капитуляции России». Якобы это единственный документ, который готова подписать страна. Офис президента Владимира Зеленского давно непомерно завышал планку различных требований, загоняя государство в «дипломатический цугцванг». И какими бы ни были предложения украинских властей, на переговоры с ними идти бесполезно. Диалог стоит вести с кукловодом, а не с его марионеткой.

Министр экономики Украины Юлия Свириденко, слова которой привели в местном Telegram-канале «Резидент», назвала акт единственным интересным для властей страны. В публикации отметили, что «когнитивный диссонанс чиновников офиса президента загоняет Украину в дипломатический цугцванг».

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Высказывания главы украинского ведомства авторы сравнили с заявлениями насчет молниеносного контрнаступления ВСУ. О нем очень долго и громко говорили, но когда пришло время действовать, «оказалось, что все не так просто».

Не соврешь — не проживешь

Украинский политик Владимир Олейник в беседе с «360» предложил в оценке слов Свириденко отталкиваться от того, с кем приходится иметь дело.

Он напомнил, как, будучи в фаворе у президента Украины Владимира Зеленского, «говорящая голова» Алексей Арестович* откровенно заявлял, что идеология власти — это врать себе и другим.

«Если узнают правду, это будет катастрофа. Мы имеем дело с людьми, которые играют. Он (Зеленский — прим. ред.) не президент, он играет роль президента — это две большие разницы, потому что потеряли полностью субъекты суверенитет», — отметил Олейник.

Недавно, подчеркнул он, офис Зеленского отдал под иностранный контроль всю судебную власть. То есть кандидатов в конституционный и обычный суд будут отбирать иностранцы, как когда-то США ангажировали кандидата на должность генерального прокурора Украины.

С этими людьми переговоры нельзя ввести, они абсолютно не могут выполнить взятые обязательства. Владимир Олейник украинский политик

Олейник добавил, что Россия будет разговаривать только с США. Украинскую власть не воспринимают как сторону переговоров.

«Когда-то православная церковь запрещала хоронить артистов на кладбище, потом смягчили свою позицию. Не потому, что люди плохие, а потому, что есть запрет на то, чтобы глубоко перевоплощаться и проживать другую жизнь», — провел он параллели.

По словам Олейника, некоторые украинские политики признавались, что из роли порой очень сложно выйти. Играть нужно очень убедительно. Офис президента во главе с Зеленским играет, как на сцене — «Квартал 95». А концертный зал забит иностранцами.

«Что любят артисты? Это гонорары! Откаты сумасшедшие, воровство зашкаливает просто», — заметил собеседник «360».

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Незаконная власть

Украинский парламент и президент Зеленский, по мнению Олейника, являются незаконными. В политику они пришли путем фальсификации.

Депутатов от «Слуги народа» и самого украинский лидера якобы выдвинули на съезде партии. Однако по факту, заявил политик, его не было.

Если нужен результат, то способ прихода к власти людей не очень интересует. Они, заметил Олейник, склонны закрывать глаза на нелегитимность выборов. А если результат неудовлетворительный, то начинают искать виновного, но никогда не начинают с себя.

Жизнь — она как универмаг: бери что хочешь, а в конце касса, надо расплачиваться. Владимир Олейник

Олейник напомнил, что в 2014 году Украина жила в достатке, а сейчас существует в нищете. Тогда в стране проживали около 44 миллионов человек, сейчас — всего 23 миллиона, остальные разбежались.

Долг в Международный валютный фонд за эти девять лет вырос с семи до 200 миллиардов, и расплачиваться будут не только ныне живущие, но и еще не рожденные украинцы. Нынешняя власть угробила всю экономику, страна утратила часть территорий.

Олейник назвал правительство Украины жуликами и добавил, что с ними никто вести переговоры не будет.

Мирный план Зеленского из 10 пунктов — это, несомненно, план американцев, который дали украинскому президенту и велели озвучить, заявил он.

«Сказали: там подача творческая, можешь здесь улыбаться, здесь кривлянием заняться. США дергают за веревочки этого Буратино», — подчеркнул Олейник.

«Конфузия» Зеленского

Он напомнил, что победить Россию без экономического, военного и человеческого превосходящего ресурса нереально. Для контрнаступления у Украины не хватает людей, и офис президента принимает один за другим законы, призванные пополнить ряды ВСУ.

Надо быть сумасшедшим, чтобы думать, что можно победить Россию. Владимир Олейник

Один из законопроектов подразумевает запрет на выезд за пределы Украины подросткам 16-18 лет. Объяснили инициативу тем, что в Евросоюзе забирают детей у родителей без объяснения причин. Зачем именно устанавливать подобные ограничения и почему украинцы едут в страны, где у них могут отнять ребенка, Олейник ответить затруднился.

Кроме того, на Украине сократили призывной возраст с 27 до 25 лет. Собеседник «360» напомнил, что автором этого законопроекта выступил главком ВСУ Валерий Залужный. Мера предполагает, что от мобилизации освобождают студентов очных отделений.

В 2022 году количество очников в университетах страны резко увеличилось. Военные, по словам Олейника, «взялись за голову» и придумали закон, по которому отсрочку от мобилизации распространили на студентов до 25 лет. Таким образом в ВСУ смогли набрать еще порядка 150-200 тысяч новобранцев, обратил внимание политик.

«Нет людей, нет наступления. А те, кто вложил деньги, требуют результат, у них тоже выборы. Вот такая конфузия», — подытожил он.

*Алексей Арестович включен в России в список террористов и экстремистов.