Мир 15 декабря 2023, 14:58 Метро с секретом. Как устроены туннели ХАМАС — главная цель Израиля в секторе Газа WSJ: Израиль назвал успешным затопление туннелей ХАМАС в секторе Газа Туннели ХАМАС / Global Look Press

Читать 360tv в

Противостояние Израиля и Палестины — кровавое и почти ветхозаветно жестокое — превратилось в пример того, как технологическое преимущество одной стороны конфликта может играть значительно меньшую роль, чем отчаяние и, можно сказать, находчивость другой. Разветвленная сеть туннелей, десятилетиями строившаяся ХАМАС, остается главной целью ЦАХАЛ в Газе. О том, как почти средневековые методы обороны и нападения оказались эффективнее одной из самых высокотехнологичных армий мира, — в материале «360».

Подземная сеть туннелей ХАМАС

Сектор Газа — крошечный кусок земли, с одной стороны врезающийся в Средиземное море, а с трех других отрезанный бетонными стенами, заборами и решетками. Однако жители давно нашли изобретательный способ преодолевать устроенную Израилем и Египтом блокаду.

Реклама

Когда именно из палестинского анклава за его границы потянулись первые «кротовьи лазы», выбитые в плотной каменистой почве чуть ли не кирками и мотыгами, сказать сложно. По некоторым данным, их начали создавать 30 лет назад, а то и раньше.

Global Look Press

Когда в 2007 году в секторе к власти пришла партия ХАМАС, туннели превратились чуть ли не в ведущий источник жизни для Газы. Из Египта, например, по такому «метро» шли основные потоки контрабанды — от продовольствия и скота до автомобилей и переброски людей туда и обратно.

Естественно, ничего законного в этом бизнесе не было. В сторону Израиля тоже потянулись туннели. Только с их помощью на сторону государства, которое жители Палестины считают оккупационным, чаще всего перебрасывали террористов.

При ХАМАС туннели все больше становились единой системой, да и качество вырытых подземных коммуникаций улучшилось. Во-первых, в туннели, как в бизнес-проекты, начали вкладываться люди, заинтересованные в контрабанде.

Во-вторых, с 2009 года Израиль обязан был поставлять сектору Газа стройматериалы для восстановления жилых домов. Разумеется, львиная доля таких поставок пошла на укрепление лазов, расширение сети, проведение туда электричества, создание запасов — в общем, на строительство города под городом.

Боец ХАМАС в одном из туннелей / Global Look Press

Как утверждают журналисты газеты The Guardian, подземную инфраструктуру можно было условно поделить на три категории:

— туннели в Египет для добычи оружия;

— коммерческие туннели для контрабанды всего, что только можно было продавать местным жителям;

— боевые укрепленные туннели для нападений на израильские территории. С помощью таких члены ХАМАС похитили в 2006 году капрала ЦАХАЛ Гилада Шалита, на которого позже обменяли более чем тысячу (!) палестинцев, сидящих в израильских тюрьмах.

Американский политик Ники Хейли осматривает туннель, построенный ХАМАС, 8 июня 2017 года в кибуце Керем-Шалом (Израиль). Армия обороны Израиля обнаружила этот подземный ход, ведущий из сектора Газа к пограничному переходу. ХАМАС использовал его для захвата капрала Гилада Шалита в 2006 году. / Global Look Press

К 2021 году, как заявлял действующий глава политбюро ХАМАС в Газе Яхья Синвар (кстати, один из обменянных на Гилада Шалита), общая протяженность туннелей под анклавом составляла примерно 500 километров. Для сравнения: московский метрополитен, если не учитывать МЦК, имеет длину около 460 километров. И это на площади российской столицы, а не на 360 с лишним квадратных километров, которыми располагает сектор Газа.

Собственно, это отличает систему туннелей палестинцев от аналогичных коммуникаций, которыми пользовались в разные годы и разных странах. Американцы наверняка помнят туннели вьетконговцев. В российской истории такие подземные ходы активно рыли во времена Крымской войны: интервенты пытались минировать русские позиции, а защитники полуострова в ответ создавали свои лазы, чтобы наносить вред вражеским.

Но у ХАМАС нет другой территории для создания сети туннелей, кроме как крайне плотно застроенного и заселенного сектора Газа. Поэтому все коммуникации действительно проходят под жилыми домами, школами и больницами. Зачастую они напрямую с ними связаны.

Лабиринты жизни и смерти

Именно туннели, по мнению многих экспертов, использовали бойцы ХАМАС, чтобы прорваться через границу 7 октября этого года и нанести мощный удар по израильским южным территориям.

Они же служили источником оружия и боеприпасов. И они же стали местом заточения людей, взятых в заложники в Израиле.

Член «Бригады Аль-Кудс» — вооруженное крыло «Палестинского исламского джихада» (террористические организации, которые запрещены в России) — в туннеле / Global Look Press

Йошевед Лифшиц оказалась среди похищенных бойцами ХАМАС. Женщине 85 лет, ее удалось вызволить из плена после длительных переговоров спустя почти три недели.

Пожилая израильтянка рассказала журналистам об условиях содержания — вместе с другими заложниками она как раз оказалась в сети под землей.

Мы ушли под землю и шли километры по мокрым туннелям, два или три часа в паутине туннелей. Мы достигли большого зала. Нас было 25 человек, и нас разделили по тому, из какого кибуца мы были. Йошевед Лифшиц освобожденная заложница ХАМАС

Лифшиц подчеркнула: несмотря на то, что при похищении ее ударили палкой по ребрам (едва обошлось без перелома) и отобрали все ценные вещи, в самом заключении к ней и остальным пленникам члены ХАМАС относились «мягко» и «заботливо». Ежедневно заложников навещал врач, который оказывал необходимую помощь, питались пленники той же едой, что и их похитители, а спали на матрасах.

«Они были очень озабочены гигиеной и беспокоились о возможной вспышке болезней. У нас были туалеты, которые мыли каждый день», — пояснила освобожденная.

Нет мира на земле, нет мира под землей

Как же бороться с врагом, который скрывается под землей, хранит там боеприпасы, вероятно, держит заложников, а выходит лишь для того, чтобы наносить удары? Израиль использовал множество способов поиска и уничтожения туннелей на своей территории.

Те самые бетонные стены, что отделяли сектор Газа от Израиля и Египта, уходят не только ввысь, но и вглубь на пару десятков метров. На ограждениях размещена техника, которая должна фиксировать подозрительные звуки или вибрации от передвижений под землей. Вот только в ответ на это туннели стали прокапывать глубже. Самый глубокий из обнаруженных израильскими силами лазов ХАМАС располагался в 70 метрах от поверхности.

Известный американский журналист-расследователь Сеймур Херш, что Израиль рассматривал вариант с затоплением туннелей под палестинским анклавом, прежде чем отправлять на территорию сектора Газа полноценный контингент для полномасштабной наземной операции.

Туннели ХАМАС «были поразительно сложными», рассказал мне чиновник, который помогал Израилю нанести на карту туннели и справиться с угрозой легкого доступа со стороны боевиков ХАМАС по всему городу. «По всему городу Газа были административные туннели, командные туннели и туннели хранения», — сказал он, с сотнями точек доступа. После 7 октября было решено «разбомбить все здания с выходами и входами». Сеймур Херш журналист

Как заявила CNN профессор израильского Университета имени Райхмана и эксперт по подземным войнам Дафна Ричмонд-Барак, разрушение всего, что может быть связано с туннелями, остается единственным эффективным методом борьбы с ХАМАС. Несмотря на все технологические преимущества Израиля.

Не существует надежного решения проблемы туннельной угрозы. От нее нет «Железного купола». Дафна Ричмонд-Барак

Планы затопить туннели ХАМАС

В начале декабря начальник генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви назвал затопление туннелей «хорошей идеей». Официальный представитель армии Даниэль Хагари добавил, что военные действуют на основе разведданных о возможном местоположении заложников.

По информации газеты The Times of Israel, израильтяне уже провели пробное закачивание морской воды в подземные укрепления палестинцев — и «испытания» прошли успешно.

Однако в ХАМАС считают иначе. Представитель движения Усама Хамдан заявил, что туннели — это «важный элемент» сопротивления. Их проектировали опытные инженеры, которые среди прочего учитывали сценарий с затоплением водой.

Заметим, что ХАМАС не использует свои многофункциональные и неплохо работающие подземные ходы лишь для одной цели — размещения там мирных граждан. Казалось бы, на территории сектора Газа, где катастрофически не хватает ни площади, ни возможностей для постройки бомбоубежищ, нет лучшего места для укрытия, чем подземные укрепления, в которых даже есть некоторые коммуникации.

В интервью RT Arabic член политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук заявил, что за мирных жителей в Газе отвечает не его организация, а оккупировавший их территорию Израиль. А заодно ООН, ведь в большинстве случаев речь идет о беженцах.

«Мы построили туннели, потому что у нас нет другого способа защитить себя от авиаударов. Мы сражаемся внутри туннелей. Семьдесят пять процентов населения Газы — беженцы, и ООН несет ответственность за их защиту», — подчеркнул он.

Израиль неоднократно заявлял, что жителям южной части сектора Газа надо всего-то переместиться на север, чтобы не попасть под удары авиации. При этом правительство Биньямина Нетаньяху раздумывало депортировать мирных жителей Газы куда-нибудь еще, например на Синайский полуостров — в Египет — или в Иорданию. Оба государства на такие рассуждения твердо заявили, что, конечно, душа болит за судьбу палестинцев, но на своей территории никаких беженцев они не потерпят.

Выходит, мирные жители Газы — старики, женщины, дети, молодые люди, никак не связанные с ХАМАС, — оказались зажаты на своей крохотной земле не только между морем и бетонными стенами, между небом, откуда летят израильские ракеты, и землей, под которой спрятались боевики, но и между двумя враждующими силами, не готовыми брать на себя ни малейшей ответственности за судьбы невинных.