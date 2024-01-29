Эксклюзив 29 января 2024, 22:12 «Туда ему и дорога». Как и почему ЕС окончательно вступил на путь саморазрушения Блогер «Голос Мордора»: ЕС окончательно встал на путь саморазрушения РИА «Новости»

Читать 360tv в

Линия, которой придерживается Евросоюз относительно Венгрии, его желание обрушить экономику этой страны, показывает, что ЕС окончательно встал на путь разрушения. А у венгров меж тем есть два пути выхода из сложившейся ситуации. Такое мнение в колонке для Telegram-канала «360» выразил автор Telegram-канала «Голос Мордора».

Далее — его прямая речь.

Интересное все-таки образование — Евросоюз. Когда он создавался, то задумывался как содружество равных стран, для которых первичной станет не политика, а экономика. Именно она являлась тем фундаментом, на котором планировалось объединить европейские народы, которые, мягко говоря, столетиями друг с другом совсем не дружили.

И ведь поначалу получилось. Оказалось, что французы вполне способны жить практически без границы с Германией, с которой у них очень давняя «личная неприязнь».

Все вроде бы шло прекрасно. Другие страны, видя преимущество открытых границ, тоже потянулись в альянс, даже если экономически были не так сильно развиты, как его основатели.

Евросоюз рос, в него начали принимать даже страны восточной Европы, среди которых вообще были откровенные нищеброды. К слову, эти нищеброды так нищебродами и остались, но это уже другой разговор.

С определенных пор экономика перестала играть в Евросоюзе доминирующую объединяющую роль. Ее место прочно заняла политика, которая навязывала странам некие «общие ценности» и прочую ерунду.

Сначала это было мягко, но давление все возрастало и привело к тому, что в альянсе появились «непослушные дети», если не сказать — изгои.

Например, Венгрия, жители которой со временем поняли, что с прекрасной свободной жизнью в Евросоюзе их просто кинули, надули. Люди хотят жить в своей стране по своим законам, а им навязывают какую-то чушь, которая вообще не имеет ничего общего с теми принципами, на которых Евросоюз основывался.

Венгры не хотят принимать гендерную повестку, потому что не хотят калечить своих детей, а также не хотят конфронтации с Россией. Вовсе не из-за того, что венгры Россию любят. Просто они понимают, что сотрудничество с Россией может принести стране куда больше благ, чем вражда.

И понятно, что венгры не хотят давать деньги Украине. Еще и потому, что там дискриминируется венгерское население. Но Евросоюз требует! И как же он поступает? Очень просто — решает наказать Венгрию, обрушив ее экономику.

Фактически [ЕС] объявляет ей экономическую войну. А так как Венгрия плотно вписана в европейские экономические структуры, это может стать для страны очень болезненным.

Выхода у Венгрии два — прогнуться и окончательно потерять суверенитет, или выйти из Евросоюза, что сложно, но при таком отношении Венгрии нет никакого смысла оставаться в объединенной Европе, которая все больше напоминает континентальный рейх.

В общем, посмотрим, что и как будет. Конечно, сейчас кажется, что Венгрия в кольце стран, и справиться ей одной будет очень трудно. Но кто знает? Может быть, скоро Венгрия будет граничить с Россией.

А Евросоюз, похоже, окончательно встал на путь саморазрушения. И жалеть не стоит — туда ему и дорога.