Мир 13 марта 2024, 16:52 Плохая новость для демократов. Цветное население США все больше поддерживает Трампа FT: небелые американцы могут выбрать Трампа на выборах президента США Global Look Press

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Самая «свободная» страна в мире снова оказалась в затруднительном положении. Президент Джо Байден, пришедший к власти на гигантской волне протестов Black Lives Matter, уже в этом ноябре может лишиться значительной части небелого электората. Как так произошло, выяснял «360».

Электоральный расизм в США

Во всем мире афроамериканцев, выходцев из Латинской Америки, а также американцев азиатского происхождения привыкли воспринимать как потенциальный электорат Демократической партии США.

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Она, например, регулярно использует в своих политических кампаниях «цветных» лидеров мнений первой величины. А еще последовательно продвигает достаточно популистские шаги по внедрению как можно большего числа «небелых» граждан в различные структуры, не всегда исходя из опыта и профессионализма, а стремясь поддержать «разнообразие».

Конечно, апогея эта история достигла в 2020 году, когда Штаты захлестнули протесты под лозунгом Black Lives Matter, щедро поддерживаемые демократами. Пожалуй, самый яркий пример игры на «небелых» избирателей — это выбор в качестве тогда еще кандидата в вице-президенты для Джо Байдена такого персонажа, как Камала Харрис.

Однако вечно кататься на этой волне было невозможно. Уже в 2023 году The Washington Post сообщила, что статус-кво для демпартии пошатнулся.

Автор статьи Пэрри Бэкон заявил, что «фанатичная», консервативная, трампистская MAGA-версия Республиканской партии США привлекает «цветной» электорат гораздо сильнее, чем республиканцы времен Митта Ромни.

Почему это произошло? Среди представителей темнокожих и латиноамериканцев, к искреннему шоку Демпартии, тоже оказалось немало консерваторов. Одни из них, глядя на погромы времен BLM, засомневались, так уж ли притесняют их собратьев. Другие взглянули на темпы поддерживаемой демократами нелегальной миграции на юг США и возмутились.

Журналист заметил, что многие темнокожие американцы чувствовали до недавнего времени сильное давление, поскольку не могли открыто выражать свою поддержку Трампа.

Я не думаю, что кто-то должен голосовать за сегодняшнюю Республиканскую партию. Тем не менее цветные люди, которые согласны с республиканцами, должны не стесняться открыто поддерживать их — так же, как это делают консервативные белые люди. Пэрри Бэкон

Многие исконно республиканские штаты вроде Техаса ( который продолжает усилиями местных, а не федеральных властей отбиваться от нелегалов) все еще поддерживают партию Трампа. При этом уже летом прошлого года число испаноязычных граждан в штате стало превалировать над всеми остальными группами.

«Бюро переписи населения США подтвердило, что латиноамериканцы составляют самую большую долю населения штата по крайней мере с июля 2022 года. По новым данным, испаноязычные техасцы составляли 40,2% населения штата летом прошлого года, едва опередив не испаноязычных белых техасцев, которых было 39,8%», — написали в Texas Tribune.

Участник митинга «Латиноамериканцы за Трампа», 2019 год / Global Look Press

Теперь же республиканская партия приросла «цветным» электоратом, а демократическая — белым. Авторы Financial Times проанализировали множество данных и выяснили, что этот момент может привести в Белый дом в ноябре этого года Дональда Трампа.

Пока что, согласно опросам, среди небелых избирателей Байдена поддерживают 56%, а Трампа — 44%, но картина за несколько месяцев может измениться. Другие данные показали, что преимущество демократов среди чернокожих, латиноамериканских и азиатских избирателей находится на самом низком уровне с 1960 года.

«Проблема левых с небелыми избирателями гораздо глубже, чем кажется на первый взгляд. Америка, менее разделенная по расовому признаку, — это Америка, где люди голосуют больше на основе своих убеждений, нежели идентичности. Плохая новость для демократов», — пояснили журналисты в статье.

Global Look Press

С паспортами и без. Как голосуют американцы, в том числе «небелые»

Выборы, в том числе президентские, контролируются во многом не столько федеральными центрами, сколько руководством отдельных штатов. Из-за всего расового брожения, наблюдающегося в последние годы, именно это стало камнем преткновения для действующих властей США.

Россиянам может показаться дикостью, но в 13 американских штатах при голосовании не просят предъявлять удостоверение личности — достаточно назвать имя, которое проверят по зарегистрированным избирателям. Надо ли говорить, что 11 из этих штатов традиционно демократические.

Еще в 18 штатах, напротив, ужесточили требования к голосующим, которых обязали предъявлять удостоверение личности с фотографией. Из них только четыре сейчас возглавляют демократы, остальные — республиканские.

В других штатах есть либо нестрогие требования к удостоверению личностей, либо нестрогие требования к тому, присутствует ли на них фото. Сам факт того, что в штатах требуют паспорта или хотя бы водительские права, возмущает Демократическую партию. Так, генпрокурор при Джо Байдене Меррик Гарленд во время визита в Алабаму заявил: эти требования направлены против цветного населения США.

«Мы оспариваем попытки штатов и юрисдикций ввести дискриминационные, обременительные и ненужные ограничения на доступ к голосованию, в том числе связанные с голосованием по почте, использованием урн и требованиями к предъявлению удостоверения личности избирателя», — высказался генпрокурор.

Хороша «дискриминация»: требовать подтверждения, что ты — гражданин своей страны, а не нелегальный мигрант, которому заплатили, чтобы проголосовать сразу в нескольких местах.