Эксклюзив 14 июня 2023, 19:54 Цой шатает Украину Писатель Беседин: Украину, как инфернальный крем-торт, пропитала атмосфера паранойи РИА «Новости»

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Украинские журналисты направили в местный Минкульт запрос после недавнего скандала во Львове, когда 17-летнего одессита заставили извиняться за исполнение песни группы «Кино». Ведомство, однако, не смогло разъяснить, можно ли на Украине петь песни Виктора Цоя, и перенаправило запрос в Госагентство по искусствам и художественному образованию. О том, как киевский режим превратил страну в инфернальный торт с пропиткой из паранойи и страха, — в колонке писателя Платона Беседина для «360».

Далее — прямая речь.

Главное правило диктатуры — у нее должны быть свои четкие правила, некий кодекс, катехизис, перечень того, что нельзя. А нельзя должно быть как можно больше. В идеале нельзя вообще все. Хм, а ты что думал: в сказку попал? Это же антиутопия!

Вот и современная Украина, базирующаяся на двух столпах — нацизме и постмодернизме, — угодила в ловушку «свободы». Речь идет о конфликте 17-летнего парня, одессита, исполнявшего песни Цоя, и львовского депутата.

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Молодой человек приехал во Львов в гости к другу. Напомню, тогда была спета культовая композиция «Следи за собой» советской рок-группы «Кино». Это очень не понравилось украинским власть имущим.

Нардеп Пипа возмутилась русскому языку и написала заявление в полицию. И парня-одессита заперли в спецучреждение, заставили извиняться.

Более того, началась реальная травля «киномана». Однако действие, как мы помним, рождает противодействие — и в социальных сетях стартовала кампания в поддержку «рупора перемен».

Главное, возник вопрос: а что он, собственно, сделал? С каких пор песни группы «Кино» запрещены на Украине? Кто-то из особо щирых укропатриотов вообще заявил: руки прочь от Цоя, Виктор Робертович наш! Ну-ну.

Далее последовали запросы в соответствующие органы и структуры. Вот только Минкульт (видимо, сильно занятый уничтожением Киево-Печерской лавры) никакого внятного ответа относительно песен Цоя на Украине дать не смог и переадресовал неудобный вопрос в Госагентство по искусствам и художественному образованию. То, правда, тоже не особо спешит с разъяснениями.

О чем это все говорит? Во-первых, о жуткой политической нестабильности на Украине. Не знаю, спланированная провокация это была или нет (вполне возможно), но если да, то обставили ее четко: выбрали революционное от Цоя и в то же время незапрещенное. Плюс было спето на «вражеском» русском.

Если же парень-одессит пел сам, от души, то дальнейшее — это паранойя офиса президента Украины, на которой меж тем удачно играет другая сторона. Не верить же, что кампания в защиту певца, когда идут боевые действия, сделана просто добрыми людьми без всякого политического подтекста?

Но есть в этой истории и во-вторых. Суть тут в следующем: Украину, как инфернальный крем-торт, пропитала атмосфера паранойи и страха. И все это пресловутое единство, о котором вещает Зеленский, держится на апологии военного конфликта — оно, как скрепляющим раствором, пропитано кровью.

Это началось еще с Евромайдана, когда трупы носили по площади и показывали, точно в каком культе. Все остальное — превращение населения в секту, а страны — в антиутопию. Хочешь быть жив — будь частью массы. Не мысли сам.

Отсюда все эти бесконечные запреты, но они, как видим, имеют и обратный эффект: в стране может вспыхнуть в любой момент, полыхнуть, загореться. Ведь все не запретишь.

Страна тут становится похожа на человека с нестабильной психикой — его может возмутить, взбесить или опечалить что угодно. Вообще что угодно.

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Только так и бывает, когда человек пребывает в иллюзиях, когда сознание его воспалено и изъедено бесконечной борьбой. С кем? В первую очередь с самим собой — с собственной нестабильной психикой и истончающимся интеллектом.

Так что, да, прав был парень, приехавший из Одессы во Львов и там спевший: «Следи за собой, будь осторожен…»