Мир 04 апреля 2023, 15:28 Цепные псы с промытыми мозгами. Украина использует ВСУ для борьбы с русским языком Политолог Маркелов: Украине даже за тысячу лет не вытравить русский язык РИА «Новости»

Читать 360tv в

Крупнейший горнолыжный курорт Буковель на западе Украины стал местом очередного скандала украинцев. Военнослужащий, который, по его словам, проходил там посттравматическую реабилитацию, затеял ссору с другим клиентом отеля из-за русского языка. Почему роль провокаторов зачастую играют именно солдаты ВСУ — в материале «360».

Скандал в Буковеле

Военный выложил видео, на котором некий мужчина на русском языке предлагает ему ехать в Бахмут (Артемовск). На втором ролике украинец поясняет, что русскоязычный соотечественник плохо отзывался о ВСУ, и предлагает распространить видео своим подписчикам.

Реклама

Также в Сети появилось сообщение женщины, которая представилась женой посетителя отеля. Она пояснила, что всей семьей, с детьми, бабушками и дедушками, приехали отдохнуть на курорт. В СПА их русская речь возмутила другого посетителя. Он был нетрезв, сыпал оскорблениями и записал лишь финал ссоры.

Фото из в Telegram: боец ВСУ, русскоговорящий отдыхающий, его жена / Telegram

СВО курорту не помеха

Некоторые комментаторы в соцсетях предположили, что истинным поводом для претензий военного стал сам факт отдыха украинцев на престижном курорте во время боевых действий в стране. Неслучайно боец подчеркнул, что он находился в Буковеле за госсчет.

Сутки в апартаментах на двоих с завтраком будут стоить от 1500 гривен, или чуть больше 3200 рублей. Отдельно придется оплатить обед и ужин, СПА и другие процедуры, аренду лыж и сноубордов, подъемники, услуги инструкторов, трансфер и, разумеется, сам путь в Карпаты и обратно.

Минимальная зарплата на Украине тем временем составляет 6700 гривен, средняя — 10-15 тысяч. Сомнительно, что рядовым украинцам сейчас доступен отдых в Буковеле. Тем не менее военный решил не останавливаться на денежном вопросе, а «бить по языку».

Викимедиа

Языковые конфликты сводят к бытовым

Политический советник, генеральный директор «Маркелов Групп» Сергей Маркелов в разговоре с «360» заверил, что западные партнеры Украины отлично видят дискриминацию русскоязычных граждан страны, но предпочитают не заострять на этом внимание.

«Запад озвучивает все это, рассказывает об этих случаях, но максимально локализует проблему: делает ее частной, а не системной. Ведь признание межнациональных конфликтов на территории иностранных государств будет ослаблять страну, где это все происходит», — объяснил Маркелов.

Все подобные случаи, по его словам, превращаются в некую уникальную ситуацию: просто конкретные люди, русский и украинец, что-то не поделили. Ведь власти страны не могут отследить все частные бытовые конфликты. Если согласиться, что это стало трендом, реноме Украины сильно пострадает.

Маркелов предположил, что преследования украинцев за русский язык будут набирать обороты. На Украине идет массированная обработка мозгов: все население находится под определенным политическим гипнозом пропагандистов.

«У некоторой части украинцев, безусловно, русский язык вышел на уровень личной драмы, персональной трагедии. Все это выливается в конфликты с русскими, где бы они ни были — на Украине, в Египте, в Дубае», — напомнил политолог.

Русский язык не победить

Какие бы табу ни накладывали власти, 70% населения Украины по-прежнему называют русский своим рабочим и повседневным языком, подчеркнул Маркелов. Кстати, на нем же идет вещание порядка 90% украинских пропагандистских каналов.

Никакого одноязычия на ближайшую тысячу лет на Украине не будет. Будет только двуязычие с преобладанием русской речи. Да, школы полностью перевели на украинский, да, они будут палкой выбивать русский, но язык — не та история, которую можно забить палкой. Сергей Маркелов

Язык — это навык, который прививается не президентом страны, а средой, в которой живет человек. Его получают от ближайшего окружения: родителей, друзей, близких, даже от родного двора. Поэтому русский язык на Украине победить не удастся, уверен собеседник «360».

ВСУ стали цепными псами

Неслучайно провокаторами зачастую выступают именно украинские военные, добавил Маркелов. Это самые зомбированные люди: у них на 100% промыты мозги, они самые запрограммированные сторонники конфликта со стороны Украины.

Им влили в мозги историю о тотальной несправедливости по отношению к Украине, они заряжены ресентиментом — злостью на русских, которых назначили на роль врага, чтобы избавиться от чувства вины за собственные неудачи. Они уверены: все, что сделали русские, — плохо. Сергей Маркелов

Политолог уточнил, что сегодня бойцы ВСУ — это, по сути, зомби-отряды. У них в головах две реальности: та, что была до СВО, и та, которую сформировали уникально работающие система власти и иностранных пропагандистов.

«Они просто должны ненавидеть все, что идет с приставкой „русские“, „русская“, „Россия“ и так далее. В противном случае они будут плохими бойцами. Собственно, именно за готовность быть такими цепными псами их и держат», — сказал Маркелов.

Украинские военные — люди, ориентированные на «анти-Россию», антирусскость, на злость, на жестокость. Жители страны, которые не способны так действовать, разбегаются, словно тараканы, по миру и тихо сидят в окопах социальных сетей, подытожил политолог.