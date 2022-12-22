Эксклюзив 22 декабря 2022, 13:30 Цены улетят в голубое небо. Вскоре Европа не сможет купить ни одного кубометра газа ⏳ «Голос Мордора»: вскоре Европа не сможет купить ни одного кубометра газа РИА «Новости»

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Евросоюз, похоже, все-таки намерен окончательно добить свою энергетику. И последним ударом, который должен довести дело до конца, будут предельные цены на газ. Причем не только российский. Потолок будет работать для всех поставщиков. Эту инициативу автор Telegam-канала «Голос Мордора» проанализировал специально для «360».

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Далее — прямая речь.

Идея ввести предельные цены на газ спорная даже среди тех, кто находится с ЕС в одной лодке. Например, Норвегия аккуратно заявляет, что такая мера не даст никакого эффекта, а Алжир, который тоже поставляет газ в Европу, выступил резко против. Аргументация простая: потолок цен попросту будет убивать рынок. И с этой аргументацией не поспоришь.

Газовый рынок лихорадит до сих пор. Любая негативная новость об аварии или о каком-то еще форс-мажоре вызывает резкие скачки цен. Притом что Китай до сих пор не выбрался из локдаунов и потребление газа там сильно ограничено.

Но признаки того, что Китай собирается «завязывать» с ковидной историей, есть, а значит, и китайская экономика должна скоро заработать в нормальном режиме. Значит, сотни танкеров с СПГ направятся в Тихоокеанский регион. Для рынка это будет означать еще один виток цен, которые могут легко «пробить» потолок, установленный Евросоюзом.

Это означает только одно: Европа не сможет купить ни одного кубометра газа. Ни из США, ни из Катара, ни из России. Законы рынка, с которыми пытается воевать ЕС, крайне просты: товар пойдет туда, где за него больше платят.

Если бы существовала старая добрая система с контрактными поставками газа из России, проблем бы не было. Но теперь она невозможна даже при очень большом желании, так как газопроводы выведены из строя.

Евросоюз решил подстраховаться, сделав потолок цен достаточно высоким, но если энергетический кризис будет развиваться дальше, никакие потолки работать не будут. Цены просто улетят в голубое небо, и что будут делать в Евросоюзе — непонятно.

Зеленая энергетика явно не поможет делу, так как ветряков и солнечных панелей в нужном количестве поставить просто невозможно, а значительная часть электрогенерации работает на газе. С углем и мазутом тоже есть проблемы.

И на что в такой ситуации надеются в Евросоюзе — совершенно непонятно. Возможно, думают, что «само пройдет», но вряд ли такой вариант сработает.