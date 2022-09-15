Цены на газ в Европе снова идут вверх: чем это грозит ЕС | 360°

Мир 15 сентября 2022, 17:44 Поделиться Telegram

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Viber Цены на газ снова идут вверх. Это грозит крахом всей европейской экономике Экономист Зубец: цены на газ угрожают всей европейской экономике Источник фото: РИА «Новости»

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Цены на газ в Европе в очередной раз выросли аж на 12%. Тысяча кубометров топлива сейчас стоит более 2,5 тысячи долларов. Об этом со ссылкой на лондонскую биржу ICE сообщило РИА «Новости». Причина скачков цен в отказе Европы от российских энергоресурсов. Найти достойную альтернативу газу из России Европа не может по своей же вине.

От чего зависят цены на газ

Главной причиной постоянного повышения цен на газ в Европе является его дефицит, уверен независимый аналитик по вопросам экономики Дмитрий Адамидов. Проблема возникла в регионе из-за того, что основным поставщиком газа была Россия, но в рамках антироссийских санкций от покупки российского топлива решили отказаться.

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«Проблема в том, что перекинуть газ из других регионов гораздо сложнее, чем ту же нефть. Плюс ограничения на российский газ, которые частично ввела сама Европа, а частично «Газпром» начал сокращать поставки в ответ на недружественные действия», — подчеркнул Адамидов.

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Эксперт добавил, что свою роль в росте цен на газ играет и спекуляция на спотовом рынке, где посредники искусственно завышают цены, понимая, что больше купить топливо просто не у кого.

Спецоперация на Украине тоже создает дополнительную нервозность и цены поднимает, потому что год назад цены были 600-800 долларов за тысячу кубометров, а два года назад — 150 долларов Дмитрий Адамидов независимый аналитик по вопросам экономики.

Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец добавил, что в некоторых отраслях европейской экономики, например, в химической промышленности, заменить газ другим видом топлива нельзя, поэтому страны вынуждены покупать энергоресурсы по любой цене.

«Есть отрасли экономики и бытовой жизни, где газ можно заменить, например, топить дом не газом, а мазутом или дровами. То же самое касается производства электроэнергии. Но там, где газ нельзя заменить, бизнес вынужден покупать газ по любой цене, какая сложилась на рынке», — подчеркнул Зубец.

Источник фото: РИА «Новости»

У Европы были альтернативы

При этом винить в сложившейся ситуации Европа может только себя, уверен Дмитрий Адамидов, потому что западные страны давно и упорно шли именно к такому исходу.

«Европа отказывалась от долгосрочных контрактов с „Газпромом“, требовала либерализовать рынок газа, достаточно целенаправленно хотела иметь круг рыночных сил. Вот рыночные силы начали играть и оказалось, что это не самое лучшее решение», — объяснил он.

Злую шутку с Западом, по мнению эксперта, сыграла и увлеченность так называемой зеленой энергетикой, которая в одиночку не способна обеспечить потребности региона.

Страны ЕС могли бы получить новых поставщиков газа, но на это потребовалось бы достаточно много времени и денег — до 10 лет и до 200 миллиардов долларов, по оценкам специалистов. Европе также было необходимо дать новым поставщикам гарантии того, что газ купят вне зависимости от изменений на рынке. Однако связывать себя обязательствами Запад не хочет.

Обеспечить Европу газом нельзя в том числе из-за того, что Европа не готова идти на на те условия, которые нужны производителям Алексей Зубец директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ.

Зубец рассказал, что немецкая делегация хотела заключить контракт на поставки топлива с Катаром, но не смогла дать нужных гарантий — долгосрочный контракт на покупку топлива по определенной цене.

«Если Европа не дает такой гарантии, Катар не может вложиться дополнительно в создание мощностей по добыче, потому что если цены упадут, они потеряют деньги. Немцы такие гарантии им не дали, соответственно, контракт не был заключен», — рассказал Зубец.

Источник фото: Pixabay

Что будет с Европой дальше

Последствия отказа от российских энергоносителей и беспрецедентного роста цен на газ уже отражаются на Европе: простым людям приходят платежки с астрономическими суммами, хотя потребление не повышалось, власти вводят ограничения на использование электричества, устанавливают предельные показатели для отопления — даже в детских учреждениях в некоторых странах Европы этой зимой топить будут максимум до 19 градусов тепла.

«В Европе последствия уже проявляются: закрываются предприятия — металлургические, технологически очень продвинутые, самое дорогое и самое передовое сейчас закрывается», — добавил Дмитрий Адамидов, подчеркнув, что скоро в Европе может не остаться промышленных предприятий вообще.

Причем зимой цены на газ продолжат расти, убежден Алексей Зубец. Тогда Европе придется либо мерзнуть и останавливать оставшиеся производства, либо закупать газ у России по тем ценам, которые будут на рынке.

«Для Европы это угроза для всего существования европейской экономики, потому что при высокой цене на энергию европейская экономика жить не может. То есть у европейцев, если они не изменят свою энергетическую политику, впереди довольно тяжелые времена», — заключил Алексей Зубец.

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